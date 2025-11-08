Đội hình dự kiến
Sunderland: Roefs; Hume, Mukiele, Ballard, Masuaku; Rigg, Xhaka, Le Fee; Talbi, Isidor, Adingra.
Arsenal: Raya, Timber, Saliba, Gabriel, Lewis-Skelly, Zubimendi, Rice, Eze, Saka, Trossard, Merino.
* Trực tiếp bóng đá - liên tục cập nhật và chỉnh sửa
|Lịch thi đấu
|Vòng 11
|08/11/2025 19:30:00
|Tottenham - Manchester United
|08/11/2025 22:00:00
|West Ham - Burnley
|08/11/2025 22:00:00
|Everton - Fulham
|09/11/2025 00:30:00
|Sunderland - Arsenal
|09/11/2025 03:00:00
|Chelsea - Wolves
|09/11/2025 21:00:00
|Crystal Palace - Brighton
|09/11/2025 21:00:00
|Aston Villa - Bournemouth
|09/11/2025 21:00:00
|Brentford - Newcastle
|09/11/2025 21:00:00
|Nottingham Forest - Leeds
|09/11/2025 23:30:00
|Manchester City - Liverpool
07/11/2025 | 21:42
22h30
07/11/2025 | 21:41
22h
Thông tin lực lượng
Sunderland: Habib Diarra, Romaine Mundle, Dennis Cirkin, Aji Alese và Leo Hjelde chấn thương.
Arsenal: Gabriel Jesus, Havertz, Madueke, Odegaard, Gyokeres, Martinelli chấn thương.
