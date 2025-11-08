Đội hình dự kiến

Sunderland: Roefs; Hume, Mukiele, Ballard, Masuaku; Rigg, Xhaka, Le Fee; Talbi, Isidor, Adingra.

Arsenal: Raya, Timber, Saliba, Gabriel, Lewis-Skelly, Zubimendi, Rice, Eze, Saka, Trossard, Merino.

Lịch thi đấu
Vòng 11
08/11/2025 19:30:00 Tottenham - Manchester United
08/11/2025 22:00:00 West Ham - Burnley
08/11/2025 22:00:00 Everton - Fulham
09/11/2025 00:30:00 Sunderland - Arsenal
09/11/2025 03:00:00 Chelsea - Wolves
09/11/2025 21:00:00 Crystal Palace - Brighton
09/11/2025 21:00:00 Aston Villa - Bournemouth
09/11/2025 21:00:00 Brentford - Newcastle
09/11/2025 21:00:00 Nottingham Forest - Leeds
09/11/2025 23:30:00 Manchester City - Liverpool
Arsenal vừa đánh bại Slavia Praha ở Champions League - Ảnh: AFC
Thông tin lực lượng

Sunderland: Habib Diarra, Romaine Mundle, Dennis Cirkin, Aji Alese và Leo Hjelde chấn thương.

Arsenal: Gabriel Jesus, Havertz, Madueke, Odegaard, Gyokeres, Martinelli chấn thương.

Đội khách được đánh giá cao hơn - Ảnh: Tod
