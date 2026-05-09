Đội hình ra sân
Sunderland: Roefs; Mukiele, Geertruida, Alderete, Reinildo; Xhaka, Sadiki; Talbi, Hume, Le Fee; Brobbey.
MU: Lammens; Mazraoui, Maguire, Martinez, Shaw; Mainoo, Mount, Fernandes, Amad, Cunha; Zirkzee.
* Trực tiếp bóng đá - liên tục cập nhật và chỉnh sửa
|Lịch thi đấu
|Vòng 36
|09/05/2026 18:30:00
|Liverpool - Chelsea
|09/05/2026 21:00:00
|Sunderland - Manchester United
|09/05/2026 21:00:00
|Brighton - Wolves
|09/05/2026 21:00:00
|Fulham - Bournemouth
|09/05/2026 23:30:00
|Manchester City - Brentford
|10/05/2026 20:00:00
|Nottingham Forest - Newcastle
|10/05/2026 20:00:00
|Burnley - Aston Villa
|10/05/2026 20:00:00
|Crystal Palace - Everton
|10/05/2026 22:30:00
|West Ham - Arsenal
|12/05/2026 02:00:00
|Tottenham - Leeds
09/05/2026 | 20:17
09/05/2026 | 19:56
09/05/2026 | 10:17
09/05/2026 | 10:16
Thông tin lực lượng
Sunderland: Romaine Mundle, Bertrand Traore chấn thương. Ballard bị treo giò.
MU: De Ligt chấn thương. Lisandro Martinez mãn hạn treo giò.
