Thái Lan và Malaysia sẽ tạo nên trận cầu tâm điểm của bảng B ASEAN Cup 2026 khi cả hai bước vào cuộc chiến mang ý nghĩa quyết định ngôi đầu.

Malaysia toàn thắng hai trận đầu để có 6 điểm, còn Thái Lan khởi đầu bằng chiến thắng 5-0 trước Lào và vẫn còn một trận chưa đấu.

Ba điểm tại Bangkok có thể mở toang cánh cửa vào bán kết, trong khi một cú sẩy chân sẽ khiến mọi lợi thế tan biến. Một màn đấu trí hứa hẹn căng thẳng, nơi không có chỗ cho bất kỳ sai lầm nào.

Đội hình dự kiến:

Thái Lan: Kampol Pathomakkakul; Weerawatnodom, Bihr Manuel, Ratree Seksan, Burapha, Sayriya, Otton, Sarach Yooyen, Poeiphimai, Jarunongkran, Khamyok Kakana.

Malaysia: Azri Ghani; Raymond, Celvin, Shamsul, Ruventhiran, Wan Kuzain, Aguero, Gunalan, Sumareh, Ahmad, Paulo Josue.

VietNamNet tường thuật trực tiếp bóng đá giữa Thái Lan vs Malaysia: