Link xem trực tiếp bóng đá Thái Lan vs Singapore, 20h ngày 18/8VietNamNet giới thiệu link xem trực tiếp bóng đá Thái Lan vs Singapore, bán kết ASEAN Cup 2026, lúc 20h ngày 18/8.
Đội hình ra sân
Thái Lan: Kampol, Tom Bihr, Pansa, Narubadin, Worachit, Wanchai, Sarach, Seksan, Picha Autra, Teerasak, Gustavsson.
Singapore: Izwan; R.Stewart, Hariss Harun, Nur Adam Abdullah, Mahler, Nakamura; Shahiran, Song Ui-young, H.Stewart; Ilhan Fandi, Zulkifli.
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