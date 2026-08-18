Đội hình ra sân

Thái Lan: Kampol, Tom Bihr, Pansa, Narubadin, Worachit, Wanchai, Sarach, Seksan, Picha Autra, Teerasak, Gustavsson.

Singapore: Izwan; R.Stewart, Hariss Harun, Nur Adam Abdullah, Mahler, Nakamura; Shahiran, Song Ui-young, H.Stewart; Ilhan Fandi, Zulkifli.

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18/08/2026 | 19:06

19h

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Đội hình ra sân Singapore - Ảnh: FAS
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Đội hình ra sân Thái Lan - Ảnh: Changsuek
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18/08/2026 | 17:58

18h

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Đình Bắc đang dẫn đầu cuộc đua Vua phá lưới với 5 bàn thắng - Ảnh: A.U
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18/08/2026 | 17:58

17h30

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Cầu thủ hai đội tập luyện trước trận - Ảnh: A.U
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18/08/2026 | 17:58

17h

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Thái Lan đang nắm giữ nhiều lợi thế - Ảnh: A.F
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