Đội tuyển Thái Lan không có lựa chọn nào khác ngoài chiến thắng, để có thể đạt giấc mơ lần thứ 3 liên tiếp tham dự Asian Cup.

Madam Pang hứa thưởng to tạo động lực cho cả đội “Voi chiến”. HLV Anthony Hudson dự kiến xây dựng lối chơi tấn công với hy vọng sớm tạo khác biệt nhờ sân nhà Rajamangala.

Lực lượng:

Thái Lan: Thitathorn Aksornsri, Teerasil Dangda, Yotsakorn Burapha, Pansa Hemviboon chấn thương; Teerasak Poeiphimai bị treo giò.

Turkmenistan: Nhân sự đầy đủ.

Đội hình dự kiến:

Thái Lan (4-4-2): Patiwat; Sasalak Haiprakhon, Suphanan, Santiparb Channgom, Airfan Doloh; Jaroensak, Chanathip, Peeradol Chamratsamee, Benjamin Davis; Poramet Arjvirai, Supachai.

Turkmenistan (4-2-3-1): Charyyev; Annagulyyev, Babajanov, Mammedow, Sapargulyev; Ballakov, Beknazarov; Tagayev, Annayev, Gurbanov; Annadurdyev.

VietNamNet tường thuật trực tiếp bóng đá Thái Lan vs Turkmenistan: