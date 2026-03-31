Nhận định trước trận

ĐT Việt Nam đang có bước chạy đà hoàn hảo trước cuộc tái đấu Malaysia khi giành chiến thắng 3-0 trước Bangladesh. Trận đấu không chỉ mang ý nghĩa giao hữu mà còn được xem như màn “tổng duyệt” về lực lượng và chiến thuật.

Sự trở lại của các trụ cột nơi hàng thủ như Đình Trọng, Văn Hậu hay Việt Anh giúp hệ thống phòng ngự trở nên chắc chắn hơn. Trên hàng công, bộ đôi Hoàng Hên – Xuân Son đang cho thấy sự ăn ý, mang đến diện mạo tươi mới cho đội tuyển.

Dù đã giành vé dự Asian Cup 2027, thầy trò HLV Kim Sang Sik vẫn đặt mục tiêu chiến thắng nhằm khẳng định vị thế. Trong khi đó, Malaysia gặp nhiều biến động lực lượng và thiếu thi đấu, khiến họ bị đánh giá thấp hơn.