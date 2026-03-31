Đội hình xuất phát Việt Nam vs Malaysia
Việt Nam: Nguyễn Filip, Văn Hậu, Duy Mạnh, Việt Anh, Quang Vinh, Quang Hải, Hoàng Đức, Tiến Anh, Hai Long, Hoàng Hên, Xuân Son.
Malaysia: Syhihan, Cools, Davies, harith, Ubaidullah, Corbin-Ong, Laine, nazmi Faiz, Wilkin, Faisal, Paulo Josue.
Nhận định trước trận
ĐT Việt Nam đang có bước chạy đà hoàn hảo trước cuộc tái đấu Malaysia khi giành chiến thắng 3-0 trước Bangladesh. Trận đấu không chỉ mang ý nghĩa giao hữu mà còn được xem như màn “tổng duyệt” về lực lượng và chiến thuật.
Sự trở lại của các trụ cột nơi hàng thủ như Đình Trọng, Văn Hậu hay Việt Anh giúp hệ thống phòng ngự trở nên chắc chắn hơn. Trên hàng công, bộ đôi Hoàng Hên – Xuân Son đang cho thấy sự ăn ý, mang đến diện mạo tươi mới cho đội tuyển.
Dù đã giành vé dự Asian Cup 2027, thầy trò HLV Kim Sang Sik vẫn đặt mục tiêu chiến thắng nhằm khẳng định vị thế. Trong khi đó, Malaysia gặp nhiều biến động lực lượng và thiếu thi đấu, khiến họ bị đánh giá thấp hơn.
Thông tin lực lượng
Việt Nam: Có đội hình tốt nhất của mình. Ngoài việc một loạt trụ cột trở lại như Xuân Son, Văn Hậu, Đình Trọng,... chủ nhà còn có thêm tân binh Đỗ Hoàng Hên.
Malaysia: Có sự điều chỉnh đáng kể khi không còn 7 cầu thủ nhập tịch bất hợp pháp ở trận lượt đi. Dù vậy, đội bóng này vẫn duy trì bộ khung với nhiều gương mặt quen thuộc, đồng thời bổ sung thêm một số nhân tố mới như Muhammad Feroz Baharudin và Muhammad Syahmi Safari.
Đáng chú ý, là hai cái tên từng nhận được nhiều kỳ vọng là tiền đạo Bergson da Silva và hậu vệ Giancarlo Gallifuoco không có mặt trong danh sách sang Việt Nam lần này.