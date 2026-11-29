Thanh Hóa tiếp đón Đồng Nai lúc 17h00 ngày 29/11, thuộc vòng 9 V.League 2026/27, với mục tiêu giành chiến thắng thứ hai liên tiếp.

Sau khi đánh bại HAGL 2-1, thầy trò HLV Kim Young Chul có thêm sự tự tin. Đội bóng xứ Thanh hiện đứng thứ bảy với 12 điểm sau tám vòng đấu, ghi 11 bàn và thủng lưới 11 lần.

Trong khi đó, Đồng Nai đang gặp nhiều khó khăn ở mùa giải đầu tiên tại V.League. Đội bóng của HLV Nguyễn Việt Thắng mới có bốn điểm, đứng cuối bảng sau thất bại 1-3 trước Hà Nội.

Thanh Hóa thiếu Nguyễn Bá Tiến vì án treo giò, còn Đồng Nai bỏ ngỏ khả năng ra sân của Công Phượng.

Với lợi thế sân nhà cùng phong độ khởi sắc, Thanh Hóa được đánh giá cao hơn và có cơ hội giành trọn ba điểm.

Đội hình dự kiến Thanh Hóa vs Đồng Nai

Thanh Hóa: Thanh Diệp; Đình Huyên, Ngọc Hà, Tuấn Cảnh, Đức Mạnh; Lovric, Abdurakhmanov; Văn Tùng, Damoth Thongkhamsavath, Saliou; Matheus Monteiro Martins.

Đồng Nai: Văn Phong; Hải Quân, Hữu Tuấn, Tiến Dụng, Filip Jovic; Xuân Trường, Quốc Lộc; Văn Đức, Milos Vulic, Lưu Tự Nhân; Andrei Ivan.

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