Thể Công Viettel đang thể hiện phong độ ổn định tại V.League 2025/26 với chuỗi 6 trận bất bại, trong đó có 3 chiến thắng và 3 trận hòa, tạm xếp thứ 4 trên BXH.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Popov, đội bóng áo lính chơi thực dụng và hiệu quả hơn, đặc biệt là khả năng phòng ngự chắc chắn cùng tinh thần chiến đấu kiên cường. Trận hòa 1-1 trên sân Ninh Bình dù phải chơi thiếu người cho thấy bản lĩnh và ý chí của toàn đội.

Trong khi đó, SHB Đà Nẵng lại đang gặp nhiều khó khăn khi mới giành 1 chiến thắng sau 6 vòng, đứng thứ 12 với chỉ 5 điểm. Hàng thủ lỏng lẻo và phong độ kém của các ngoại binh khiến thầy trò HLV Lê Đức Tuấn chịu nhiều áp lực.

Làm khách trước Thể Công Viettel đang hưng phấn, mục tiêu khả dĩ nhất của SHB Đà Nẵng là cố gắng giành ít nhất một điểm tại Hàng Đẫy.