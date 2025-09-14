Vòng loại Cúp Quốc gia 2025/26 trở nên sôi động khi Thể Công Viettel và Hà Nội FC – hai ứng viên cho chức vô địch – sớm phải loại nhau.
Đội hình xuất phát:
Thể Công Viettel: Văn Việt; Viết Tú, Tiến Dũng, Kyle Colonna, Tuấn Tài, Tiến Anh, Nata, Hữu Thắng, Văn Khang, Lucao, Pedro Henrique.
Hà Nội: Văn Hoàng; Duy Mạnh, Thành Chung, Hùng Dũng, Công Nhật, Văn Thắng, Luiz Fernando, Hai Long, Văn Quyết, Maranhao, Tuấn Hải.
VietNamNet tường thuật trực tiếp bóng đá Thể Công Viettel vs Hà Nội:
16'
Văn Quyết tạt bóng từ cánh trái, Hai Long dứt điểm nhưng không nguy hiểm.
9'
Văn Hoàng có phản xạ tuyệt vời cản cú đá cận thành của Viết Tú. Dù vậy, Thể Công Viettel đã mắc lỗi việt vị.
7'
Sau khi liên tục bị ép sân, Thể Công Viettel cố gắng kiểm soát bóng để giữ thế trận. Trương Tiến Anh có pha áp sát vòng cấm, nhưng thủ môn Văn Hoàng dễ dàng xử lý bóng.
3'
Nguy hiểm! Hà Nội có pha dàn xếp đẹp mắt, Luiz Fernando ngoặt bóng tạo khoảng trống rồi sút chân trái từ ngoài vòng cấm đi vọt xà ngang.
2'
Xà ngang! Hà Nội tấn công nhanh, Hai Long căng ngang từ cánh trái gây khó chịu, bóng bật ra rìa vòng cấm và Hùng Dũng thực hiện pha vô lê đập xà ngang.
1'
Trận đấu bắt đầu.