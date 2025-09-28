Thể Công Viettel cùng Ninh Bình sở hữu hàng phòng ngự tốt nhất V-League 2025/26 sau 4 vòng đấu – cùng 2 bàn thua. Trên sân nhà, các học trò của HLV Velizar Popov vẫn chưa thủng lưới, ghi 5 bàn và giành trọn 6 điểm.

Hà Tĩnh nằm trong số các đội nhận nhiều thẻ vàng nhất – 10 lần bị trọng tài cảnh cáo; chỉ sau CA TP.HCM, đội có 13 thẻ vàng nhưng đá hơn 2 trận.