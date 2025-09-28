Thể Công Viettel khởi đầu mùa giải V-League 2025/26 với thành tích bất bại, cùng hàng thủ chắc chắn nhất giải – ngang với Ninh Bình, cùng 2 bàn thua.
Trong cuộc tiếp đón Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, đội đang bám ngay phía sau, mục tiêu của HLV Velizar Popov là giành trọn 3 điểm
Đội hình dự kiến:
Thể Công Viettel: Văn Việt; Tiến Anh, Viết Tú, Bùi Tiến Dũng, Kyle Colonna; Tuấn Tài, Wesley Nata, Nhật Nam; Văn Khang, Lucao, Pedro Henrique
Hà Tĩnh: Thanh Tùng; Văn Hạnh, Helerson, Viết Triều, Văn Hiệp, Tuấn Tài, Onoja, Sỹ Hoàng, Duy Thường, Viktor Lê, Atshimene
VietNamNet tường thuật trực tiếp bóng đá giữa Thể Công Viettel vs Hà Tĩnh:
Thống kê:
Thể Công Viettel cùng Ninh Bình sở hữu hàng phòng ngự tốt nhất V-League 2025/26 sau 4 vòng đấu – cùng 2 bàn thua. Trên sân nhà, các học trò của HLV Velizar Popov vẫn chưa thủng lưới, ghi 5 bàn và giành trọn 6 điểm.
Hà Tĩnh nằm trong số các đội nhận nhiều thẻ vàng nhất – 10 lần bị trọng tài cảnh cáo; chỉ sau CA TP.HCM, đội có 13 thẻ vàng nhưng đá hơn 2 trận.