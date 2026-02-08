Sau chiến thắng quan trọng 2-1 ngay trên sân Lạch Tray của Hải Phòng, Thể Công Viettel đang có tinh thần khá hưng phấn trước vòng đấu tiếp theo của V.League.

Ba điểm giành được trước đối thủ khó chịu cho thấy đội bóng áo lính vẫn duy trì sự ổn định về lối chơi lẫn bản lĩnh thi đấu dưới sự dẫn dắt của HLV Velizar Popov. Hiện tại, Thể Công Viettel đứng thứ 3 trên BXH với 22 điểm và vẫn còn nguyên cơ hội bám đuổi nhóm đầu nếu tiếp tục duy trì phong độ.

Ở vòng này, Thể Công Viettel sẽ trở về sân nhà để tiếp đón SLNA. Đại diện xứ Nghệ đang gặp nhiều khó khăn khi chỉ xếp thứ 11, vừa để thua CLB Hà Nội 1-3 trong ngày V.League trở lại. Dù có những tín hiệu tích cực về tinh thần dưới thời HLV Văn Sỹ Sơn, SLNA vẫn thiếu hiệu quả ở khâu tấn công.

Làm khách trên sân của Thể Công Viettel, SLNA được dự báo đối mặt thử thách lớn. Tuy vậy, nếu chơi tập trung và tận dụng tốt cơ hội, đội bóng xứ Nghệ vẫn có thể hy vọng giành điểm.