Chân sút nội mờ nhạt

Sau gần một nửa chặng đường của mùa giải 2025/26, các chân sút nội đang thực khiến HLV Kim Sang Sik đau đầu trong quá trình chuẩn bị cho trận đấu gặp Malaysia ở vòng loại Asian Cup vào tháng 3 tới.

Sự lo lắng hiển hiện khi nhìn vào danh sách 10 cầu thủ dẫn đầu cuộc đua vua phá lưới hiện tại, duy nhất Hoàng Đức góp mặt với 5 bàn thắng.

V-League đang chứng kiến sự áp đảo của các chân sút ngoại

Trong khi đó, những cái tên từng được xem là trụ cột trên hàng công tuyển Việt Nam như Tiến Linh hay Tuấn Hải lại đang “mất hút” với vỏn vẹn 3 lần lập công tính tới thời điểm hiện tại.

Những gì mà các chân sút nội thực thụ đang cho thấy đủ khiến thuyền trưởng người Hàn Quốc phải đau đầu, trong khi thời gian cho trận đấu gặp Malaysia đang tới gần.

Ai gỡ rối cho ông Kim Sang Sik?

Trong bối cảnh ấy, niềm hy vọng lớn nhất của HLV Kim Sang Sik lúc này là sự trở lại của Xuân Son. Tuy nhiên, chân sút nhập tịch đang khoác áo Nam Định rõ ràng chưa đạt được phong độ cao nhất sau chấn thương.

Chẳng những vậy, lịch thi đấu dày đặc của Nam Định trong giai đoạn tới có thể khiến mọi tính toán trở nên phức tạp. Việc đội bóng này đã giành vé vào bán kết C1 Đông Nam Á đồng nghĩa Xuân Son phải căng mình trên nhiều mặt trận. Nếu không may tái phát chấn thương hoặc quá tải, HLV Kim Sang Sik sẽ rơi vào tình thế khó khăn khi tuyển Việt Nam tái đấu Malaysia vào tháng 3.

Chính vì đều đó đang khiến HLV Kim Sang Sik âu lo

Niềm hy vọng thứ 2 cho HLV Kim Sang Sik đang được đặt vào Đình Bắc, nhưng dù đã chơi rất hay và khẳng định được năng lực ở giải U23 châu Á thì bản thân cầu thủ người xứ Nghệ cũng có vấn đề riêng cần thời gian trả lời.

Vấn đề của Đình Bắc nằm ở chỗ bản thân Vua phá lưới VCK U23 châu Á vẫn chưa phải quân bài chủ lực ở CLB. Bên cạnh đó, học trò cưng của HLV Kim Sang Sik cũng đối mặt với thách thức về lịch thi đấu ở CAHN - vốn cũng sẽ phải chơi nhiều mặt trận khác nhau.

Chính vì vậy, không ngạc nhiên khi thuyền trưởng tuyển Việt Nam đang tìm cách mở rộng lựa chọn cho hàng công với đề xuất nhập tịch cho Geovane, người đang khác áo Ninh Bình.

Cầu thủ người Brazil này chưa chắc đã đáp ứng ngay điều kiện để đá trận gặp Malaysia vào tháng 3, nhưng đây rõ ràng là một động thái nhìn xa trông rộng, cho thấy sự bất an của ông thầy người Hàn Quốc về chất lượng hàng công thuần Việt hiện tại.

Dẫu vậy, việc phải tính đến giải pháp nhập tịch cũng phần nào phản ánh nỗi âu lo lớn nhất của HLV Kim Sang Sik: sự khan hiếm chân sút nội đủ phong độ và sự ổn định.

Vậy nên, thời gian tới nếu như các chân sút nội không tìm lại được phong độ cao nhất, áp lực sẽ dồn lên vai chiến lược gia người Hàn Quốc và những sự kỳ vọng nói trên và đương nhiên sẽ tiềm ẩn nhiều rủi ro chứ chẳng đơn giản.