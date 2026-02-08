Trận thắng trước Hải Phòng ở vòng 12 LPBank V-League giúp Thể Công Viettel duy trì thế bám đuổi với các đội nhóm đầu trong cuộc đua vô địch, bên cạnh tinh thần lên cao khi có 3 điểm trong ngày giải đấu lăn bóng trở lại.

Tuy nhiên, đội bóng áo lính cũng gặp tổn thất lớn về lực lượng khi HLV Velizar Popov nhận án cấm chỉ đạo, ngoài ra tiền vệ Hữu Thắng bị treo giò vì nhận đủ 3 thẻ vàng.

Việc HLV Popov bị cấm chỉ đạo trực tiếp ít nhiều ảnh hưởng tới khâu vận hành lối chơi của Thể Công Viettel, tuy nhiên Khuất Văn Khang cùng các đồng đội đang có động lực lớn trước trận tiếp đón SLNA.

Thể Công Viettel hướng tới chiến thắng trước SLNA. Ảnh: S.N

Nếu giành chiến thắng trước đội bóng xứ Nghệ, Thể Công Viettel xây chắc top 3 trước khi nghỉ Tết Nguyên đán. Khoảng cách giữa đội bóng áo lính và hai đội đứng phía trên cũng dần thu hẹp, tạo nên cuộc đua vô địch hấp dẫn và kịch tính hơn.

Trên lý thuyết, Thể Công Viettel mạnh hơn nhiều SLNA. Đội chủ nhà chỉ cần chơi đúng sức, họ sẽ làm được điều mình cần là 3 điểm.

Bên kia chiến tuyến, SLNA có 10 điểm sau 11 trận, hiện chỉ hơn SHB Đà Nẵng đứng cuối bảng đúng 3 điểm. Trước trận làm khách trên sân Hàng Đẫy, đội bóng xứ Nghệ nhận tin không vui về lực lượng khi hậu vệ Hồ Văn Cường gặp chấn thương nặng trong buổi tập gần đây. SLNA hướng tới 1 điểm, nhưng đây cũng là nhiệm vụ khó với họ.