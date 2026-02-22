Đội hình dự kiến
Tottenham: Vicario; Gray, Dragusin, Van de Ven, Spence; Gallagher, Palhinha, Sarr; Kolo Muani, Solanke, Simons.
Arsenal: Raya; Timber, Saliba, Gabriel, Hincapie; Odegaard, Zubimendi, Rice; Saka, Gyokeres, Martinelli.
* Trực tiếp bóng đá - liên tục cập nhật và chỉnh sửa
|Lịch thi đấu
|Vòng 27
|22/02/2026 21:00:00
|Nottingham Forest - Liverpool
|22/02/2026 21:00:00
|Sunderland - Fulham
|22/02/2026 21:00:00
|Crystal Palace - Wolves
|22/02/2026 23:30:00
|Tottenham - Arsenal
|24/02/2026 03:00:00
|Everton - Manchester United
21h30
21h
Thông tin lực lượng
Tottenham: Wilson Odobert, Pedro Porro, Dejan Kulusevski, James Maddison, Kudus, Kevin Danso, Destiny Udogie, Lucas Bergvall, Ben Davies và Bentancur chấn thương. Romero bị treo giò.
Arsenal: Martin Odegaard, Kai Havertz và Max Dowman chấn thương. Khả năng ra sân của Saka và Trossard còn bỏ ngỏ.