Đội hình dự kiến

Tottenham: Vicario; Gray, Dragusin, Van de Ven, Spence; Gallagher, Palhinha, Sarr; Kolo Muani, Solanke, Simons. 

Arsenal: Raya; Timber, Saliba, Gabriel, Hincapie; Odegaard, Zubimendi, Rice; Saka, Gyokeres, Martinelli.

Lịch thi đấu
Vòng 27
22/02/2026 21:00:00 Nottingham Forest - Liverpool
22/02/2026 21:00:00 Sunderland - Fulham
22/02/2026 21:00:00 Crystal Palace - Wolves
22/02/2026 23:30:00 Tottenham - Arsenal
24/02/2026 03:00:00 Everton - Manchester United
Cầu thủ Arsenal trên sân tập - Ảnh: AFC
Thông tin lực lượng

Tottenham: Wilson Odobert, Pedro Porro, Dejan Kulusevski, James Maddison, Kudus, Kevin Danso, Destiny Udogie, Lucas Bergvall, Ben Davies và Bentancur chấn thương. Romero bị treo giò.

Arsenal: Martin Odegaard, Kai Havertz và Max Dowman chấn thương. Khả năng ra sân của Saka và Trossard còn bỏ ngỏ.

Derby thành London hứa hẹn cực kỳ hấp dẫn - Ảnh: Sky Sports
