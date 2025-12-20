Đội hình dự kiến

Tottenham: Vicario; Porro, Romero, Van de Ven, Spence; Palhinha, Bergvall; Kudus, Simons, Kolo Muani; Richarlison.

Liverpool: Alisson; Bradley, Konate, Van Dijk, Kerkez; Mac Allister, Gravenberch; Chiesa, Jones, Wirtz; Ekitike.

* Trực tiếp bóng đá - liên tục cập nhật và chỉnh sửa

20/12/2025 | 08:37

22h30

G8j60WgXAAE863V.jpg
G8izoorXMAEohcC.jpg
Dàn sao Liverpool sẵn sàng cho chuyến làm khách - Ảnh: LFC
Thu gọn
20/12/2025 | 08:37

22h

Thông tin lực lượng

Tottenham: Dominic Solanke, Dejan Kulusevski, Destiny Udogie, James Maddison, Radu Dragusin và Kota Takai chấn thương. Bissouma và Pape Sarr tham dự AFCON.

Liverpool: Wataru Endo, Cody Gakpo, Giovanni Leoni và Szoboszlai chấn thương.

GettyImages 2193011931 scaled.jpg
Trận đấu dự báo nhiều bàn thắng - Ảnh: PA
Thu gọn