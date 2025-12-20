Đội hình dự kiến
Tottenham: Vicario; Porro, Romero, Van de Ven, Spence; Palhinha, Bergvall; Kudus, Simons, Kolo Muani; Richarlison.
Liverpool: Alisson; Bradley, Konate, Van Dijk, Kerkez; Mac Allister, Gravenberch; Chiesa, Jones, Wirtz; Ekitike.
* Trực tiếp bóng đá - liên tục cập nhật và chỉnh sửa
20/12/2025 | 08:37
22h30
22h
Thông tin lực lượng
Tottenham: Dominic Solanke, Dejan Kulusevski, Destiny Udogie, James Maddison, Radu Dragusin và Kota Takai chấn thương. Bissouma và Pape Sarr tham dự AFCON.
Liverpool: Wataru Endo, Cody Gakpo, Giovanni Leoni và Szoboszlai chấn thương.
