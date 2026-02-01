Đội hình dự kiến

Tottenham (4-2-3-1): Vicario; Spence, Romero, Van de Ven, Udogie; Palhinha, Gallagher; Odobert, Simons, Kolo Muani; Solanke

Man City (4-1-4-1): Donnarumma; Nunes, Khusanov, Guehi, O'Reilly; Rodri; Cherki, Silva, Reijnders, Semenyo; Haaland

Lịch thi đấu
Vòng 24
01/02/2026 21:00:00 Aston Villa - Brentford
01/02/2026 21:00:00 Manchester United - Fulham
01/02/2026 21:00:00 Nottingham Forest - Crystal Palace
01/02/2026 23:30:00 Tottenham - Manchester City
03/02/2026 03:00:00 Sunderland - Burnley
01/02/2026 | 05:54

21h30

Cầu thủ Man City tập luyện trước trận - Ảnh: MCFC
01/02/2026 | 05:54

21h

Thông tin lực lượng

Tottenham: Kulusevski, Ben Davies, James Maddison, Lucas Bergvall, Rodrigo Bentancur, Mohammed Kudus, Richarlison chấn thương.

Man City: Savinho, John Stones, Josko Gvardiol, Ruben Dias, Mateo Kovacic, Jérémy Doku chấn thương.

skysports spurs man city premier league_7146200.jpg
Man City có chuyến làm khách khó khăn - Ảnh: Sky Sports
