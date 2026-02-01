Đội hình dự kiến
Tottenham (4-2-3-1): Vicario; Spence, Romero, Van de Ven, Udogie; Palhinha, Gallagher; Odobert, Simons, Kolo Muani; Solanke
Man City (4-1-4-1): Donnarumma; Nunes, Khusanov, Guehi, O'Reilly; Rodri; Cherki, Silva, Reijnders, Semenyo; Haaland
|Lịch thi đấu
|Vòng 24
|01/02/2026 21:00:00
|Aston Villa - Brentford
|01/02/2026 21:00:00
|Manchester United - Fulham
|01/02/2026 21:00:00
|Nottingham Forest - Crystal Palace
|01/02/2026 23:30:00
|Tottenham - Manchester City
|03/02/2026 03:00:00
|Sunderland - Burnley
Thông tin lực lượng
Tottenham: Kulusevski, Ben Davies, James Maddison, Lucas Bergvall, Rodrigo Bentancur, Mohammed Kudus, Richarlison chấn thương.
Man City: Savinho, John Stones, Josko Gvardiol, Ruben Dias, Mateo Kovacic, Jérémy Doku chấn thương.
