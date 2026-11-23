Link xem trực tiếp U17 Việt Nam vs U17 New Zealand, 22h30 ngày 23/11 Link xem trực tiếp bóng đá U17 Việt Nam vs U17 New Zealand, thuộc khuôn khổ bảng G VCK U17 World Cup 2026, lúc 22h30 hôm nay ngày 23/11, theo giờ Việt Nam.

Cuộc đối đầu New Zealand lúc 22h30 ngày 23/11 được xem là cơ hội để U17 Việt Nam giành ba điểm đầu tiên tại World Cup 2026.

Thầy trò HLV Cristiano Roland đang sở hữu những tín hiệu tích cực sau trận thua sát nút 2-3 trước đương kim á quân châu Âu U17 Bỉ.

Nguyễn Lực (áo trắng) quyết tâm cùng U17 Việt Nam làm nên lịch sử - Ảnh: M.A

Ngược lại, New Zealand trải qua chuỗi phong độ đáng thất vọng, không thắng trong năm trận gần nhất, gồm một trận hòa và bốn thất bại.

Đáng chú ý, hàng phòng ngự đại diện châu Đại Dương để thủng lưới tới 13 bàn trong năm trận, tạo cơ hội cho các chân sút Việt Nam khai thác.

Nguyễn Lực, Minh Thủy và Sỹ Bách được kỳ vọng tiếp tục tỏa sáng, đặc biệt ở những pha phối hợp nhanh và tình huống cố định.

Nếu đánh bại New Zealand, U17 Việt Nam sẽ có ba điểm quan trọng, tạo lợi thế trước lượt cuối gặp U17 Mali.

Đội hình xuất phát U17 Việt Nam vs U17 New Zealand

U17 Việt Nam: Lý Xuân Hòa (21, thủ môn), Nguyễn Minh Đức (2), Mạnh Cường (3), Đặng Khoa (4, đội trưởng), Minh Thủy (8), Đại Nhân (9), Chu Ngọc Nguyễn Lực (10), Văn Dương (11), Anh Hào (13), Trọng Phong (15), Lê Sỹ Bách (20).

Cầu thủ dự bị: Bá Huấn (1, thủ môn), Hoàng Việt (5), Quý Dương (6), Việt Nam (7), Việt Dũng (12, thủ môn), Thành Công (14), Ngọc Sơn (16), Duy Khang (17), Trí Dũng (18), Mạnh Quân (19).

U17 New Zealand: Joseph Chalari (1, thủ môn), Santiago Castillo (2), Keigo Shimokawa (4), Ching Dyer (7), Willem Des Tombe (5), Matias Nunez (10), Joe McIntyre (13), Jack Clegg (14), Sena Vesty (15), James Wenceslao (16), John Woldegiorgis (20).

Cầu thủ dự bị: Will Martin (12, thủ môn), Marc James (21, thủ môn), Grayson Cattle (3), Luke Carter (6), Caelan Hamilton (8), Zach Cashmore (9), Ben Trenberth (11), Cruz Pietersen (17), Sean Kane (18), Gethyn Foster (19).

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