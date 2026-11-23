Link xem trực tiếp bóng đá U17 Việt Nam vs U17 New Zealand, thuộc khuôn khổ bảng G VCK U17 World Cup 2026, lúc 22h30 hôm nay ngày 23/11, theo giờ Việt Nam.

Link xem trực tiếp U17 Việt Nam vs U17 New Zealandỉ:

Link tường thuật trực tiếp: https://vietnamnet.vn/the-thao/xem-truc-tiep-bong-da

Link xem trực tiếp trên kênh Youtube FPT Play: https://www.youtube.com/watch?v=Vi86udiYKFs

Link xem trực tiếp trên FPT Play: https://fptplay.vn/su-kien/u17-viet-nam-u17-new-zealand-6b0152593c5fbe375121d12f?event=event&type=highlight

U17 Việt Nam bước vào trận gặp New Zealand lúc 22h30 ngày 23/11 với quyết tâm giành chiến thắng đầu tiên tại World Cup 2026, qua đó nuôi hy vọng vào vòng 32 đội.

Sau thất bại 2-3 trước Bỉ, thầy trò HLV Cristiano Roland vẫn nhận nhiều lời khen nhờ màn trình diễn quả cảm cùng hai siêu phẩm của Sỹ Bách và Nguyễn Lực.

U17 Việt Nam vs U17 New Zealand

Trong khi đó, New Zealand bộc lộ nhiều hạn chế phòng ngự khi thua Mali 0-3 ở trận ra quân.

Theo đánh giá sức mạnh, U17 Việt Nam có 59% cơ hội chiến thắng, trong khi New Zealand chỉ đạt 20%.

Dù được đánh giá nhỉnh hơn, đội bóng áo đỏ cần duy trì sự tập trung, tận dụng tốt cơ hội và đề phòng những tình huống bóng bổng của đối phương.

Đội hình dự kiến U17 Việt Nam vs U17 New Zealand

U17 Việt Nam: Lý Xuân Hòa, Nguyễn Khắc Minh Đức, Nguyễn Mạnh Cường, Nguyễn Huỳnh Đăng Khoa, Nguyễn Ngọc Anh Hào, Nguyễn Minh Thủy, Đào Quý Vương, Chu Ngọc Nguyễn Lực, Trần Trí Dũng, Lê Trọng Đại Nhân, Lê Sỹ Bách.

U17 New Zealand: Joseph Chalabi, Willem Des Tombe, Ethan Dyer, Keigo Shimokawa, Sean Kane, Sena Vesty, Joe McIntyre, Matías Núñez, Ben Trenberth, Cailean Lewis Hamilton, Jack Clegg.