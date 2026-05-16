Đội hình dự kiến U17 Việt Nam vs U17 Australia
U17 Việt Nam: Xuân Hoà, Hoàng Việt, Mạnh Cường, Đăng Khoa, Anh Hào, Quý Vương, Minh Thuỷ, Nguyễn Lực, Văn Dương, Đại Nhân, Sỹ Bách.
U17 Australia: Lachlan, Winston, Fraser, Oliver, Amile, Georgio, Akeem, Max Court, Luka, Achnaff, Josef.
21h30
U17 Việt Nam viết sử, sẵn sàng hạ Australia lần nữa
Chiến thắng 3-2 trước UAE không chỉ giúp U17 Việt Nam giành vé vào tứ kết U17 châu Á 2026 mà còn đưa bóng đá Việt Nam lần đầu dự U17 World Cup. Đáng chú ý, thầy trò HLV Cristiano Roland cũng là đại diện Đông Nam Á duy nhất góp mặt ở ngày hội bóng đá trẻ thế giới.
Theo phân nhánh, U17 Việt Nam sẽ gặp U17 Australia ở vòng tứ kết. Đây là đối thủ từng thất bại 1-2 trước đoàn quân áo đỏ tại bán kết U17 Đông Nam Á hồi tháng trước.
U17 Việt Nam đang cho thấy sự trưởng thành vượt bậc với lối chơi tổ chức chặt chẽ, kiểm soát bóng tự tin và chuyển trạng thái cực nhanh. Trong khi đó, Australia lại bộc lộ điểm yếu phòng ngự khi để đối thủ tung ra tới 39 cú sút chỉ sau hai trận vòng bảng.
21h00
Thông tin lực lượng:
Cả 2 đội đều có trong tay đội hình tốt nhất cho trận tứ kết.