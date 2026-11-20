Link xem trực tiếp bóng đá U17 Việt Nam vs U17 Bỉ, 20h ngày 20/11 Link xem trực tiếp bóng đá U17 Việt Nam vs U17 Bỉ, thuộc khuôn khổ bảng G VCK U17 World Cup 2026, lúc 20h hôm nay ngày 20/11, theo giờ Việt Nam.

Cuộc đối đầu U17 Bỉ lúc 20h ngày 20/11 đánh dấu cột mốc lịch sử khi U17 Việt Nam lần đầu góp mặt tại World Cup.

Nằm ở bảng G cùng Bỉ, Mali và New Zealand, thầy trò HLV Cristiano Roland hiểu rằng một điểm trong trận mở màn sẽ tạo lợi thế quan trọng.

U17 Bỉ sở hữu đội hình chất lượng, từng đánh bại Croatia, Estonia và Pháp trên hành trình vào chung kết U17 EURO 2026.

Tuy nhiên, U17 Việt Nam có sự tự tin sau quá trình tập huấn tại Hàn Quốc, UAE và Qatar.

Khả năng phòng ngự chặt chẽ, duy trì cự ly đội hình và tận dụng phản công sẽ là chìa khóa để đại diện Đông Nam Á gây bất ngờ.

Đội hình xuất phát U17 Việt Nam vs U17 Bỉ

U17 Việt Nam: Xuân Hòa, Minh Đức, Mạnh Cường, Đăng Khoa, Anh Hào, Minh Thủy, Nguyễn Lực, Quý Vương, Trí Dũng, Đại Nhân, Sỹ Bách

U17 Bỉ: Seghers, Moorthamer, Mbayu, Blondeel, Saidi, Val Gelder, Diercxx, Driessen, Achahbar, Filippo, Philips

*Bấm F5 để tiếp tục cập nhật diễn biến nóng trực tiếp bóng đá U17 Việt Nam vs U17 Bỉ...