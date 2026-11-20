Cuộc đối đầu U17 Bỉ lúc 20h ngày 20/11 đánh dấu cột mốc lịch sử khi U17 Việt Nam lần đầu góp mặt tại World Cup.
Nằm ở bảng G cùng Bỉ, Mali và New Zealand, thầy trò HLV Cristiano Roland hiểu rằng một điểm trong trận mở màn sẽ tạo lợi thế quan trọng.
U17 Bỉ sở hữu đội hình chất lượng, từng đánh bại Croatia, Estonia và Pháp trên hành trình vào chung kết U17 EURO 2026.
Tuy nhiên, U17 Việt Nam có sự tự tin sau quá trình tập huấn tại Hàn Quốc, UAE và Qatar.
Khả năng phòng ngự chặt chẽ, duy trì cự ly đội hình và tận dụng phản công sẽ là chìa khóa để đại diện Đông Nam Á gây bất ngờ.
Đội hình xuất phát U17 Việt Nam vs U17 Bỉ
U17 Việt Nam: Xuân Hòa, Minh Đức, Mạnh Cường, Đăng Khoa, Anh Hào, Minh Thủy, Nguyễn Lực, Quý Vương, Trí Dũng, Đại Nhân, Sỹ Bách
U17 Bỉ: Seghers, Moorthamer, Mbayu, Blondeel, Saidi, Val Gelder, Diercxx, Driessen, Achahbar, Filippo, Philips
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19h00
18h45
Thông tin lực lượng U17 Việt Nam vs U17 Bỉ
U17 Việt Nam: Danh sách 21 cầu thủ có Chu Ngọc Nguyễn Lực, Nguyễn Mạnh Cường, Nguyễn Minh Thủy, Đào Quý Vương và Lê Trọng Đại Nhân. Trần Mạnh Quân, sinh năm 2010, là phương án bổ sung cho hàng công.
U17 Bỉ: HLV Sven Vermant có Mattis Seghers, Elie Mbavu, Xander Dierckx và Ilyas Benktib. Jayden Onia Seke, Noa Ojea và Joshua Nga Kana vắng mặt trong danh sách dự giải.