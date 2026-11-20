Vòng chung kết U17 World Cup 2026 khai màn với nhiều bất ngờ khi Hàn Quốc, Pháp và chủ nhà Qatar cùng giành chiến thắng, trong khi Argentina gây thất vọng trước Australia.

Video highlights U17 Hàn Quốc 3-0 U17 Uganda

Đêm 19/11 (theo giờ Việt Nam), VCK U17 World Cup 2026 chính thức khởi tranh tại Qatar với tám trận đấu thuộc bốn bảng A, B, C và D, mang đến những kết quả đáng chú ý.

Tại bảng B, U17 Hàn Quốc thể hiện sức mạnh vượt trội khi đánh bại U17 Uganda 3-0, qua đó có khởi đầu hoàn hảo. Đại diện châu Á sớm khẳng định vị thế và giành lợi thế trong cuộc đua vào vòng 32 đội.

Trong khi đó, U17 Ecuador vượt qua U17 New Caledonia 1-0 để cùng đội bóng trẻ xử sở Kim chi có ba điểm sau lượt trận đầu tiên.

Kết quả 4 trận đấu tâm điểm trong ngày khai màn VCK U17 World Cup 2026 - Ảnh: FIFA

Ở bảng D, U17 Pháp khẳng định đẳng cấp bằng chiến thắng 3-1 trước Haiti. Đại diện châu Âu cho thấy sức mạnh của ứng viên vô địch, đồng thời chiếm lợi thế trong cuộc đua giành vé đi tiếp.

Trận còn lại, U17 Uruguay đánh bại Saudi Arabia 3-2 sau màn rượt đuổi tỷ số hấp dẫn.

Tại bảng A, chủ nhà Qatar có màn ra quân thuận lợi khi thắng Panama 2-0. Chiến thắng giúp đội bóng Tây Á thêm tự tin trong hành trình chinh phục giải đấu trên sân nhà. Ở trận đấu cùng bảng, Hy Lạp vượt qua Ai Cập 2-1.

Bất ngờ lớn nhất xuất hiện tại bảng C khi U17 Argentina thất bại 0-2 trước Australia. Trong khi đó, Mozambique gây ấn tượng mạnh bằng chiến thắng 4-0 trước Đan Mạch.

Sau ngày khai màn, Hàn Quốc, Pháp và Qatar đều có ba điểm, tạo tiền đề thuận lợi trước những lượt trận tiếp theo tại VCK U17 World Cup 2026.