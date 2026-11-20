Link xem trực tiếp bóng đá U17 Việt Nam vs U17 Bỉ, thuộc khuôn khổ bảng G VCK U17 World Cup 2026, lúc 20h hôm nay ngày 20/11, theo giờ Việt Nam.

Link xem trực tiếp U17 Việt Nam vs U17 Bỉ:

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U17 Việt Nam bước vào trận ra quân World Cup 2026 gặp U17 Bỉ lúc 20h ngày 20/11 tại Qatar, với mục tiêu giành điểm trước đối thủ mạnh.

Thầy trò HLV Cristiano Roland đang có sự chuẩn bị tích cực sau chiến thắng 2-0 trước Fiji và trận hòa Panama 1-1.

U17 Bỉ vs U17 Việt Nam

Tuy nhiên, U17 Bỉ được đánh giá vượt trội khi từng giành ngôi á quân U17 châu Âu 2026, sở hữu nhiều tài năng trẻ chất lượng.

Dù vậy, đại diện châu Âu thiếu vắng một số trụ cột quan trọng, mở ra cơ hội cho U17 Việt Nam.

Đáng chú ý, Chu Ngọc Nguyễn Lực được kỳ vọng tạo đột biến nhờ khả năng kiến tạo và ghi bàn.

Đội hình dự kiến U17 Việt Nam vs U17 Bỉ

U17 Việt Nam: Lý Xuân Hòa, Trần Hoàng Việt, Nguyễn Mạnh Cường, Nguyễn Huỳnh Đăng Khoa, Nguyễn Ngọc Anh Hào, Đào Quý Vương, Nguyễn Minh Thủy, Nguyễn Văn Dương, Chu Ngọc Nguyễn Lực, Lê Sỹ Bách, Lê Trọng Đại Nhân.

U17 Bỉ: Mattis Seghers, Tinus Moorthamer, Elie Mbavu, Preben Blondeel, Assil Saidi, Louie Van Gelder, Xander Dierckx, Rayan Garcia Belkacem, Jelle Driessen, Kiyan Achahbar, Ilyas Benktib.