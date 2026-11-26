Đội hình xuất phát U17 Việt Nam vs U17 Mali
U17 Việt Nam: Lý Xuân Hòa (21, thủ môn), Nguyễn Minh Đức (2), Mạnh Cường (3), Đặng Khoa (4, đội trưởng), Quý Vương (6), Minh Thủy (8), Đại Nhân (9), Chu Ngọc Nguyễn Lực (10), Anh Hào (13), Duy Khang (17), Lê Sỹ Bách (20).
Dự bị: Bá Huấn (1, thủ môn), Hoàng Việt (5), Việt Nam (7), Văn Dương (11), Việt Dũng (12, thủ môn), Thành Công (14), Trọng Phong (15), Ngọc Sơn (16), Trí Dũng (18), Mạnh Quân (19).
U17 Mali: Abdoul Coulibaly (1, thủ môn), Mamadou Bah (2), Makan Sacko (5), Lassana Diawara (6), Cheick Coulibaly (7), Mamadou Camara (8), Ismail Kamissoko (10, đội trưởng), Issiaka Kone (13), Salia Diarra (15), Sanaba Keita (17), Moussa Dianessi (21).
Dự bị: Moulaye Coulibaly (16, thủ môn), Bocar Diarra (18, thủ môn), Lassina Coulibaly (3), Chiekna Coulibaly (4), Yaya Niang (9), Aboubacar Keita (11), Youssouf Sylla (12), Halidou Maiga (14), Alhousseini Maiga (19), Djigui Koita (20).
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5'
U17 Việt Nam có pha tấn công đáng chú ý đầu tiên, quá đáng tiếc là ở tình huống quyết định thì Đại Nhân lại xử lý lỗi trong vòng cấm U17 Mali.
4'
U17 Việt Nam nhập cuộc đầy quyết tâm, trong khi U17 Mali với nửa đội hình là những cầu thủ dự bị nhưng thể hình và thể lực vượt trội cho thấy họ là đối thủ đáng gờm.
20h00
Trọng tài chính người Azerbaijan - Elchin Masiyev thổi hồi còi cho trận đấu được bắt đầu.
19h54
Tổ trọng tài dẫn cầu thủ hai đội bước ra sân làm thủ tục trước trận đấu. Trận này, U17 Việt Nam ra sân với trang phục màu đỏ truyền thống, trong khi U17 Mali mặc trang phục màu trắng.
19h30
Các cầu thủ U17 Việt Nam đang khởi động trước trận đấu.
19h05
Các cầu thủ U17 Việt Nam đã có mặt tại sân Aspire Zone (Pitch 9), Al Rayyan, chuẩn bị ra sân khởi động trước trận đấu.
18h40
18h35
18h00
Trận gặp U17 Mali lúc 20h ngày 26/11 được xem là thử thách lớn nhất của U17 Việt Nam tại vòng bảng World Cup 2026, đồng thời mở ra cơ hội tạo dấu mốc lịch sử.
Sau thất bại 2-3 trước Bỉ và trận hòa 3-3 với New Zealand, thầy trò HLV Cristiano Roland có một điểm, đứng thứ ba bảng đấu.
Đáng chú ý, U17 Việt Nam đã ghi 5 bàn sau 2 trận, cho thấy khả năng tấn công đa dạng và tinh thần không bỏ cuộc. Tuy nhiên, 6 bàn thua cũng phản ánh những vấn đề cần khắc phục nơi hàng thủ.
Trong khi đó, Mali toàn thắng hai lượt trận, thể hiện sức mạnh thể chất, kỹ thuật và bản lĩnh thi đấu ấn tượng.
Dù đối thủ được đánh giá cao hơn, U17 Việt Nam vẫn có quyền hy vọng nếu chơi tập trung, hạn chế sai lầm và tận dụng tốt những tình huống phản công.
Chiến thắng trước Mali sẽ đưa bóng đá Việt Nam tiến gần cột mốc lịch sử tại World Cup.