Trận gặp U17 Mali lúc 20h ngày 26/11 được xem là thử thách lớn nhất của U17 Việt Nam tại vòng bảng World Cup 2026, đồng thời mở ra cơ hội tạo dấu mốc lịch sử.

Sau thất bại 2-3 trước Bỉ và trận hòa 3-3 với New Zealand, thầy trò HLV Cristiano Roland có một điểm, đứng thứ ba bảng đấu.



U17 Việt Nam quyết tâm viết tiếp câu chuyện lịch sử tại World Cup 2026 - Ảnh: M.A

Đáng chú ý, U17 Việt Nam đã ghi 5 bàn sau 2 trận, cho thấy khả năng tấn công đa dạng và tinh thần không bỏ cuộc. Tuy nhiên, 6 bàn thua cũng phản ánh những vấn đề cần khắc phục nơi hàng thủ.

Trong khi đó, Mali toàn thắng hai lượt trận, thể hiện sức mạnh thể chất, kỹ thuật và bản lĩnh thi đấu ấn tượng.

Dù đối thủ được đánh giá cao hơn, U17 Việt Nam vẫn có quyền hy vọng nếu chơi tập trung, hạn chế sai lầm và tận dụng tốt những tình huống phản công.

Chiến thắng trước Mali sẽ đưa bóng đá Việt Nam tiến gần cột mốc lịch sử tại World Cup.