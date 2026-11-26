Link xem trực tiếp bóng đá U17 Việt Nam vs U17 Mali, thuộc khuôn khổ bảng G VCK U17 World Cup 2026, lúc 20h hôm nay ngày 26/11, theo giờ Việt Nam.

Link xem trực tiếp U17 Việt Nam vs U17 Mali:

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U17 Việt Nam bước vào trận quyết định gặp Mali lúc 20h ngày 26/11, với mục tiêu giành chiến thắng để nuôi hy vọng lần đầu tiên vượt qua vòng bảng World Cup.

Sau hai lượt trận, thầy trò HLV Cristiano Roland có một điểm, ghi năm bàn nhưng thủng lưới sáu lần. Khả năng tấn công là điểm sáng, trong khi hàng phòng ngự vẫn bộc lộ nhiều hạn chế.

U17 Việt Nam vs U17 Mali

Đối thủ Mali đang dẫn đầu bảng với sáu điểm tuyệt đối, ghi năm bàn và chỉ một lần để lọt lưới. Đại diện châu Phi sở hữu thể lực sung mãn, kỹ thuật tốt và khả năng duy trì cường độ thi đấu cao.

U17 Việt Nam cần cải thiện phòng ngự, tận dụng cơ hội và duy trì tinh thần chiến đấu từng thể hiện trước Bỉ và New Zealand.

Một chiến thắng sẽ mở ra cơ hội viết nên trang sử mới cho bóng đá Việt Nam.

Đội hình dự kiến U17 Việt Nam vs U17 Mali

U17 Việt Nam: Xuân Hòa, Minh Đức, Mạnh Cường, Đăng Khoa, Anh Hào, Minh Thùy, Nguyễn Lực, Trọng Phong, Đại Nhân, Văn Dương, Sỹ Bách.

U17 Mali: Coulibaly Abdoul, Sacko, Coulibaly Cheickna, Dianessi, Sylla, Maiga, Diawara, Kamissoko, Kone, Niang, Koita.