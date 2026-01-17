Đội hình dự kiến

U23 Australia: Delianov; Popovic, Rawlins, Colakovski, Bos; O'Neill, Arzani, Trewin; Irankunda, D'Agostino, Kuol.

U23 Hàn Quốc: Hong Sung Min, Lee Geon Hee, Lee Hyun Yong, Shin Min Ha, Bae Hun Seo, Jeong Jae Sang, Kim Han Seo, Lee Chan Wook, Kang Seong Jin, Jeong Jae Sang, Ji Hoon Jeong.

17/01/2026 | 14:03

20h30

G 0A1lhWUAAuuaI1.jpg
G 0BADgWcAAmXEH.jpg
Cầu thủ U23 Australia tập luyện trước trận - Ảnh: Socceroos
17/01/2026 | 14:02

20h

G 0IraaWwAE3z9Z.jpg
Hai đội được đánh giá cân sức ngang tài - Ảnh: Socceroos
