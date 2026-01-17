Link xem trực tiếp bóng đá U23 Hàn Quốc vs U23 Australia, tứ kết U23 châu ÁLink xem trực tiếp bóng đá U23 Hàn Quốc vs U23 Australia lúc 22h30 ngày 17/1, thuộc khuôn khổ vòng tứ kết U23 châu Á.
Đội hình dự kiến
U23 Australia: Delianov; Popovic, Rawlins, Colakovski, Bos; O'Neill, Arzani, Trewin; Irankunda, D'Agostino, Kuol.
U23 Hàn Quốc: Hong Sung Min, Lee Geon Hee, Lee Hyun Yong, Shin Min Ha, Bae Hun Seo, Jeong Jae Sang, Kim Han Seo, Lee Chan Wook, Kang Seong Jin, Jeong Jae Sang, Ji Hoon Jeong.
