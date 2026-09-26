U23 Nhật Bản, với thành phần là U21, thể hiện sự vượt trội với thành tích toàn thắng bảng A ASIAD 2026, ghi 10 bàn và giữ sạch lưới.
Samurai Xanh đầy tự tin bước vào trận tứ kết với U23 Triều Tiên, đội tạo cú sốc lớn ở lượt cuối vòng bảng, khi thắng đậm U23 Iran 4-1.
*VietNamNet tường thuật trực tiếp bóng đá giữa U23 Nhật Bản vs U23 Triều Tiên:
Đội hình thi đấu
Thông tin trận đấu
- Không đội nào ghi nhiều bàn thắng như U23 Nhật Bản. Đội bóng trẻ của HLV có 12 lần đưa bóng vào lưới đối thủ ở ASIAD 2026.
- U23 Nhật Bản có 7 cầu thủ khác nhau ghi bàn tại ASIAD 2026, con số rất ấn tượng.
- Ngoài ra, có 4 cầu thủ U23 Nhật Bản ghi từ 2 bàn trở lên, gồm Shuto Nagano, Yudai Shimamoto, Yotaro Nakajima (cùng 2 bàn), và Hisatsugu Ishii (3 bàn).
- Kể từ ASIAD 2010, U23 Nhật Bản có 3 lần vào chung kết và chỉ 1 lần dừng bước ở tứ kết. Samurai Xanh có 1 lần giành HCV.
- Trong trận cuối vòng bảng, U23 Triều Tiên thực hiện đến 21 pha dứt điểm và 10 trong số đó đi chính xác. Họ chỉ để U23 Iran tung ra 3 cú sút.
- Đây là kỳ ASIAD thứ 7 liên tiếp U23 Triều Tiên vào tứ kết. Họ chưa từng bị loại sau vòng bảng. Thành tích tốt nhất là HCB năm 2014.