- Không đội nào ghi nhiều bàn thắng như U23 Nhật Bản. Đội bóng trẻ của HLV có 12 lần đưa bóng vào lưới đối thủ ở ASIAD 2026.

- U23 Nhật Bản có 7 cầu thủ khác nhau ghi bàn tại ASIAD 2026, con số rất ấn tượng.

- Ngoài ra, có 4 cầu thủ U23 Nhật Bản ghi từ 2 bàn trở lên, gồm Shuto Nagano, Yudai Shimamoto, Yotaro Nakajima (cùng 2 bàn), và Hisatsugu Ishii (3 bàn).

- Kể từ ASIAD 2010, U23 Nhật Bản có 3 lần vào chung kết và chỉ 1 lần dừng bước ở tứ kết. Samurai Xanh có 1 lần giành HCV.

- Trong trận cuối vòng bảng, U23 Triều Tiên thực hiện đến 21 pha dứt điểm và 10 trong số đó đi chính xác. Họ chỉ để U23 Iran tung ra 3 cú sút.

- Đây là kỳ ASIAD thứ 7 liên tiếp U23 Triều Tiên vào tứ kết. Họ chưa từng bị loại sau vòng bảng. Thành tích tốt nhất là HCB năm 2014.