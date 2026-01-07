U23 Uzbekistan đang cho thấy bước tiến vượt bậc của bóng đá nước này trong nhiều năm gần đây.

Thành tích ổn định ở các kỳ U23 châu Á, với đỉnh cao là chức vô địch năm 2018 cùng hai lần Á quân liên tiếp 2022–2024, phản ánh hiệu quả từ hệ thống đào tạo trẻ bài bản. Việc Uzbekistan giành vé dự World Cup 2026 càng củng cố vị thế của họ trên bản đồ bóng đá châu lục.

Tại VCK U23 châu Á năm nay, U23 Uzbekistan rơi vào bảng C cùng Hàn Quốc, Iran và U23 Lebanon. Trận ra quân gặp Lebanon – đối thủ bị đánh giá yếu nhất bảng – là cơ hội để thầy trò HLV Ravshan Khaydarov hướng tới chiến thắng thuyết phục.

Phong độ hiện tại ủng hộ Uzbekistan khi họ bất bại 4 trận chính thức gần nhất và thường sớm tạo khác biệt ngay trong hiệp một. Một thắng lợi cách biệt, với từ ba bàn trở lên, là kịch bản rất dễ xảy ra ở cặp đấu này.