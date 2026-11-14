Trận quyết đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Qatar lúc 19h ngày 14/11 hứa hẹn hấp dẫn khi hai đội cạnh tranh chức vô địch Gia Lai VTV Cup 2026.

Sau hai chiến thắng trước U23 Thái Lan và U23 Singapore, thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh đang hướng tới thành tích toàn thắng.

Theo đội hình dự kiến, Cao Văn Bình tiếp tục bắt chính, được bảo vệ bởi bộ ba Nguyên Hoàng, Quang Kiệt và Tuấn Khải.

Bảo Long cùng Long Vũ đảm nhiệm hai cánh, trong khi Quang Duyệt và Đức Phú giữ vai trò kiểm soát khu trung tuyến.

Trên hàng công, Williams Minh Hoàng được kỳ vọng sát cánh cùng Khoa Ngô và Văn Thuận, tạo nên sức công phá trước đối thủ Tây Á.