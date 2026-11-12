Đội hình xuất phát U23 Việt Nam vs U23 Singapore:
U23 Việt Nam: Văn Bình, Thanh Đức, Tuấn Khải, Quang Kiệt, Anh Tiệp, Long Vũ, Đức Phú, Quang Duyệt, Gia Bảo, Williams Minh Hoàng, Văn Thuận
U23 Singapore: Yazid, Fazli Koh, Mustaqim, Jia Jun, Sim Jun Yen, Fandi Ahmad, Muralithran, Bin Rahim, Sarrvin Raj, Nizamudin, Cheng Tin Hang
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18h54
Tổ trọng tài dẫn cầu thủ hai đội bước ra sân làm thủ tục trước trận đấu.
18h30
18h20
17h30
17h20
Sau thất bại trước U23 Việt Nam, U23 Thái Lan tiếp tục gây thất vọng khi để thua 1-2 trước U23 Qatar, dù rất nỗ lực trong những phút cuối trận đấu.
17h00
Chiến thắng 3-0 trước U23 Thái Lan giúp U23 Việt Nam thêm tự tin. Tuy nhiên, thử thách tiếp theo đòi hỏi các học trò của HLV Đinh Hồng Vinh phải thể hiện sự kiên nhẫn và khả năng tận dụng cơ hội.
U23 Singapore vừa khiến U23 Qatar bất lực trong trận hòa không bàn thắng. Đại diện Đông Nam Á gây ấn tượng với lối chơi kỷ luật, phòng ngự số đông và khả năng bọc lót tốt.
Trong khi đó, U23 Việt Nam sở hữu nhiều gương mặt nổi bật như Minh Tâm, Văn Thuận, Long Vũ và Quang Duyệt, đủ khả năng tạo khác biệt trên hàng công. Nếu duy trì sức ép và hạn chế sai lầm, đội chủ nhà có cơ hội giành trọn ba điểm.