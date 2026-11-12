Chiến thắng 3-0 trước U23 Thái Lan giúp U23 Việt Nam thêm tự tin. Tuy nhiên, thử thách tiếp theo đòi hỏi các học trò của HLV Đinh Hồng Vinh phải thể hiện sự kiên nhẫn và khả năng tận dụng cơ hội.

U23 Singapore vừa khiến U23 Qatar bất lực trong trận hòa không bàn thắng. Đại diện Đông Nam Á gây ấn tượng với lối chơi kỷ luật, phòng ngự số đông và khả năng bọc lót tốt.

Trong khi đó, U23 Việt Nam sở hữu nhiều gương mặt nổi bật như Minh Tâm, Văn Thuận, Long Vũ và Quang Duyệt, đủ khả năng tạo khác biệt trên hàng công. Nếu duy trì sức ép và hạn chế sai lầm, đội chủ nhà có cơ hội giành trọn ba điểm.