U23 Việt Nam bước vào trận đấu cuối cùng bảng C bóng đá nam ASIAD 20 với U23 Uzbekistan trong bối cảnh đội bóng Trung Á sớm giành vé vào tứ kết với 6 điểm, trong khi U23 Việt Nam xếp thứ hai với 4 điểm.

Đây được xem là thử thách khó khăn nhất dành cho thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh khi U23 Uzbekistan đang thể hiện sức mạnh vượt trội với hàng công hiệu quả và lối chơi giàu tốc độ. Tuy nhiên, U23 Việt Nam cũng cho thấy sự ổn định khi bất bại sau hai trận, giữ sạch lưới trước Philippines và giành chiến thắng quan trọng 2-0.

Một kết quả hòa sẽ đủ giúp U23 Việt Nam giành quyền vào tứ kết, trong khi chiến thắng sẽ đưa đội bóng áo đỏ lên ngôi đầu bảng C. Trận đấu hứa hẹn diễn ra căng thẳng khi Uzbekistan muốn bảo vệ vị trí dẫn đầu, còn Việt Nam hướng tới mục tiêu tạo dấu ấn trước đối thủ mạnh.

Đội hình dự kiến U23 Việt Nam vs U23 Uzbekistan

U23 Việt Nam: Cao Văn Bình; Nguyễn Phi Hoàng, Nguyễn Đức Anh, Phạm Lý Đức, Lê Nguyên Hoàng; Phạm Minh Phúc, Nguyễn Xuân Bắc, Nguyễn Thái Quốc Cường; Nguyễn Quốc Việt, Nguyễn Thanh Nhàn, Nguyễn Ngọc Mỹ.

U23 Uzbekistan: Muralbaev; Bakhromov, Jumaev, Khamidov, Khayrullaev; Martazoyev, Tulkinbekov, Rizakulov, Sainurullaev; Urinbaev, Murtazoyev

Xếp hạng bảng C trước lượt trận cuối

*Bấm F5 để tiếp tục cập nhật diễn biến nóng trực tiếp bóng đá U23 Việt Nam vs U23 Uzbekistan...