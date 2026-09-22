Link tường thuật trực tiếp U23 Việt Nam vs U23 Uzbekistan: https://vietnamnet.vn/the-thao/xem-truc-tiep-bong-da

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Cuộc đối đầu giữa U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan tại lượt trận cuối bảng C ASIAD 20 mang ý nghĩa quyết định cho vị trí dẫn đầu. Sau hai trận, Uzbekistan đang có 6 điểm tuyệt đối, còn U23 Việt Nam đứng ngay phía sau với 4 điểm.

U23 Uzbekistan gây ấn tượng mạnh khi toàn thắng, ghi 7 bàn và chỉ để thủng lưới 1 lần. Đại diện Trung Á cho thấy khả năng tấn công đa dạng cùng nền tảng thể lực tốt. Trong khi đó, U23 Việt Nam lại gây ấn tượng bởi sự chắc chắn trong phòng ngự và tinh thần thi đấu kiên cường.

Thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh chỉ cần một trận hòa để chắc chắn góp mặt ở vòng tứ kết, nhưng mục tiêu của U23 Việt Nam không chỉ là đi tiếp mà còn hướng đến ngôi đầu bảng. Đây sẽ là màn kiểm tra quan trọng về bản lĩnh và khả năng cạnh tranh của đội bóng trẻ Việt Nam trước một trong những ứng viên mạnh tại ASIAD 20.

Đội hình dự kiến U23 Việt Nam vs U23 Uzbekistan

U23 Việt Nam: Cao Văn Bình; Nguyễn Phi Hoàng, Nguyễn Đức Anh, Phạm Lý Đức, Lê Nguyên Hoàng; Phạm Minh Phúc, Nguyễn Xuân Bắc, Nguyễn Thái Quốc Cường; Nguyễn Quốc Việt, Nguyễn Thanh Nhàn, Nguyễn Ngọc Mỹ.

U23 Uzbekistan: Muralbaev; Bakhromov, Jumaev, Khamidov, Khayrullaev; Martazoyev, Tulkinbekov, Rizakulov, Sainurullaev; Urinbaev, Murtazoyev