Đội tuyển Việt Nam tiếp tục nuôi hy vọng vào tấm vé dự Vòng chung kết Asian Cup 2027 sau chiến thắng 3-1 trước Nepal hôm 9/10. Kết quả này giúp thầy trò HLV Kim Sang Sik giữ vững vị trí nhì bảng F, dù màn trình diễn vẫn còn nhiều điều phải cải thiện. Trước đối thủ yếu hơn hẳn, chỉ cầm bóng 25%, tuyển Việt Nam tung ra tới 24 cú sút nhưng chỉ ghi được 3 bàn và vẫn để thủng lưới một lần – chi tiết khiến HLV Kim chưa thể hài lòng.

Phát biểu trước trận tái đấu ngày 14/10, HLV Kim nhấn mạnh yêu cầu toàn đội phải chơi gắn kết, chủ động pressing và tận dụng cơ hội tốt hơn. Mục tiêu không chỉ là thắng, mà còn phải giữ sạch lưới và ghi thêm nhiều bàn thắng.

Với thực lực vượt trội và phong độ ổn định – chỉ thua 1 trong 13 trận gần nhất – “Những chiến binh Sao vàng” hoàn toàn có cơ sở để hướng tới một chiến thắng thuyết phục nữa trước Nepal, đội bóng đang gặp khó khăn cả về thể lực lẫn kinh nghiệm thi đấu.