Thông tin trận đấu Việt Nam vs Nepal:
Thời gian: 20h00, hôm nay 14/10/2025.
Giải đấu: Bảng F, Vòng loại Asian Cup 2027.
Địa điểm: SVĐ Thống Nhất, TP.HCM.
Đội hình xuất phát Việt Nam vs Nepal
Việt Nam: Trung Kiên, Hiểu Minh, Duy Mạnh, Xuân Mạnh, Quang Vinh, Hoàng Đức, Thành Long, Tiến Anh, Văn Vĩ, Thanh Nhàn, Tiến Linh
Nepal: Kiran Limbu, Sanish Shrestha, Suman Shrestha, Tamang, Jung Karki, Arik Bista, Rohan Karki, Anjan Bista, Ghalan, Dangi, Rohit Chand.
19h00
Do điều kiện trời mưa to kéo dài ảnh hưởng mặt sân Thống Nhất, trận đấu giữa Nepal vs Việt Nam sẽ bắt đầu muộn hơn dự kiến 30 phút, tức là 20h00 thay vì 19h30.
Đội hình xuất phát của ĐT Việt Nam
Danh sách thi đấu Việt Nam vs Nepal
Nhận định trước trận
Đội tuyển Việt Nam tiếp tục nuôi hy vọng vào tấm vé dự Vòng chung kết Asian Cup 2027 sau chiến thắng 3-1 trước Nepal hôm 9/10. Kết quả này giúp thầy trò HLV Kim Sang Sik giữ vững vị trí nhì bảng F, dù màn trình diễn vẫn còn nhiều điều phải cải thiện. Trước đối thủ yếu hơn hẳn, chỉ cầm bóng 25%, tuyển Việt Nam tung ra tới 24 cú sút nhưng chỉ ghi được 3 bàn và vẫn để thủng lưới một lần – chi tiết khiến HLV Kim chưa thể hài lòng.
Phát biểu trước trận tái đấu ngày 14/10, HLV Kim nhấn mạnh yêu cầu toàn đội phải chơi gắn kết, chủ động pressing và tận dụng cơ hội tốt hơn. Mục tiêu không chỉ là thắng, mà còn phải giữ sạch lưới và ghi thêm nhiều bàn thắng.
Với thực lực vượt trội và phong độ ổn định – chỉ thua 1 trong 13 trận gần nhất – “Những chiến binh Sao vàng” hoàn toàn có cơ sở để hướng tới một chiến thắng thuyết phục nữa trước Nepal, đội bóng đang gặp khó khăn cả về thể lực lẫn kinh nghiệm thi đấu.
Thông tin lực lượng
Việt Nam: Trừ Quang Hải vắng mặt do chấn thương từ trước đó, ĐT Việt Nam vẫn có lực lượng tốt nhất trong trận đấu này.
Nepal: Nepal vắng tiền vệ Laken Limbu vì đã nhận thẻ đỏ, khiến HLV Matthew Ross khá đau đầu trong việc sắp xếp đội hình tiếp đón tuyển Việt Nam.