Trực tiếp bóng đá Việt Nam vs Pakistan: Đình Bắc dự bị, Hoàng Đức đá chính Trực tiếp bóng đá Việt Nam vs Pakistan, thuộc lượt trận cuối bảng B FIFA ASEAN Cup 2026, sân Gelora Bung Karno, Jakarta, lúc 16h hôm nay 02/10.

Link xem trực tiếp trận Việt Nam vs Pakistan:

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ĐT Việt Nam bước vào trận gặp Pakistan tại lượt cuối bảng B FIFA ASEAN Cup 2026 với mục tiêu giành chiến thắng để củng cố vị trí nhì bảng hướng tới tấm vé tiếp tục cạnh tranh vào chơi trận tranh hạng 3. Sau thất bại trước Thái Lan, thầy trò HLV Kim Sang Sik cần nhanh chóng lấy lại sự tự tin và cải thiện khả năng tận dụng cơ hội.

So với đối thủ, ĐT Việt Nam được đánh giá cao hơn nhờ chất lượng đội hình, kinh nghiệm thi đấu quốc tế cùng khả năng kiểm soát thế trận. Trong khi đó, Pakistan vẫn đang trong quá trình xây dựng đội hình và chưa tạo được nhiều dấu ấn sau những trận đấu đầu tiên.

Đây là cơ hội để hàng công ĐT Việt Nam tìm lại cảm giác ghi bàn, đồng thời giúp các cầu thủ lấy lại tinh thần trước giai đoạn quan trọng. Một chiến thắng sẽ là mục tiêu cần thiết để đội bóng áo đỏ khép lại vòng bảng với kết quả tích cực.

Đội hình xuất phát Việt Nam vs Pakistan

Việt Nam: Lê Giang, Ngọc Bảo, Việt Anh, Xuân Mạnh, Quang Vinh, Tiến Anh, Hoàng Đức, Hoàng Hên, Tài Lộc, Hai Long, Minh Hoàng

Pakistan: Butt, Fazal, Afridi, Iqbal, Suliman, Shahzad, Ghazi, Akbar Khan, Nawaz, Mahmood, Haris Zeb.