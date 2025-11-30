Đội hình dự kiến
West Ham: Areola, Kilman, Todibo, Wan-Bissaka, Diouf, Soucek, Irving, Diouf, Bowen, Lucas Paqueta, Summerville.
Liverpool: Alisson, Szoboszlai, Konate, van Dijk, Robertson, Gravenberch, Mac Allister, Jones, Salah, Isak, Gakpo.
* Trực tiếp bóng đá - liên tục cập nhật và chỉnh sửa
Thông tin lực lượng
West Ham: Scarles và Fabianski chấn thương.
Liverpool: Frimpong, Bajcetic, Chambers, Leoni, Wirtz, Bradley vắng mặt vì chấn thương.
