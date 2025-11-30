Đội hình dự kiến 

West Ham: Areola, Kilman, Todibo, Wan-Bissaka, Diouf, Soucek, Irving, Diouf, Bowen, Lucas Paqueta, Summerville.

Liverpool: Alisson, Szoboszlai, Konate, van Dijk, Robertson, Gravenberch, Mac Allister, Jones, Salah, Isak, Gakpo.

30/11/2025 | 01:02

19h10

G6m3jbTW4AA j8Y.jpg
G6m3wjqXQAADTx5.jpg
Các cầu thủ Liverpool ra sân tập - Ảnh: LFC
30/11/2025 | 01:01

19h

Thông tin lực lượng

West Ham: Scarles và Fabianski chấn thương.

Liverpool: Frimpong, Bajcetic, Chambers, Leoni, Wirtz, Bradley vắng mặt vì chấn thương. 

LFC AWAY 1 1.jpg
Liverpool đang cần một chiến thắng để vực dậy tinh thần - Ảnh: T.I.A
