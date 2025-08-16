Đội hình dự kiến
Wolves: Sa; Doherty, Agbadou, Toti; Hoever, J. Gomes, Andre, Wolfe; Lopez, Arias; Strand Larsen.
Man City: Trafford; Nunes, Dias, Ake, Ait-Nouri; Bernardo, Gundogan, Reijnders; Foden, Haaland, Marmoush.
* Trực tiếp bóng đá - liên tục cập nhật và chỉnh sửa
16/08/2025 | 10:05
22h
16/08/2025 | 10:04
21h
Thông tin lực lượng
Wolves: Leon Chiwone và Fabio Silva không thể ra sân vì chấn thương.
Man City: Mateo Kovacic, Kalvin Phillips, Rodri và Gvardiol vắng mặt vì chấn thương. Savinho cùng Ederson không được đăng ký thi đấu.
