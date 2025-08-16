Đội hình dự kiến

Wolves: Sa; Doherty, Agbadou, Toti; Hoever, J. Gomes, Andre, Wolfe; Lopez, Arias; Strand Larsen.

Man City: Trafford; Nunes, Dias, Ake, Ait-Nouri; Bernardo, Gundogan, Reijnders; Foden, Haaland, Marmoush.

* Trực tiếp bóng đá - liên tục cập nhật và chỉnh sửa

16/08/2025 | 10:05

22h

Dàn sao Man City háo hức chờ trận mở màn - Ảnh: MCFC
16/08/2025 | 10:04

21h

Thông tin lực lượng

Wolves: Leon Chiwone và Fabio Silva không thể ra sân vì chấn thương.

Man City: Mateo Kovacic, Kalvin Phillips, Rodri và Gvardiol vắng mặt vì chấn thương. Savinho cùng Ederson không được đăng ký thi đấu.

Man City có chuyến làm khách khó khăn - Ảnh: F.M.D
