Đội tuyển futsal nam khởi đầu SEA Games 33 không như kỳ vọng, khi bất ngờ để thua Malayia 2-4.

Nhiều sai lầm xuất hiện trong lối chơi của futsal Việt Nam, bên cạnh điểm yếu thủ môn – vị trí gợi lên nỗi nhớ Hồ Văn Ý.

Futsal SEA Games 33 thi đấu vòng tròn tranh huy chương. Thầy trò HLV Diego Giustozzi buộc phải thắng Indonesia để cạnh tranh thứ hạng cao.

BXH Futsal nam SEA Games 33

