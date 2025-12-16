Bảng tổng sắp huy chương SEA Games ngày 16/12: Rowing báo tin vui cho Việt Nam VietNamNet cập nhật liên tục bảng tổng sắp huy chương SEA Games 33 hôm nay 16/12/2025, nhanh và chính xác.

Trong 5 kỳ SEA Games liên tiếp, 4 lần gần nhất đội tuyển futsal nam Việt Nam đều giành huy chương.

Ở SEA Games 33, đội quân của HLV Diego Giustozzi hy vọng có thể đổi màu huy chương – lần đầu tiên chinh phục tấm HCV.

Futsal Việt Nam có màn ra mắt gặp Malaysia. Một trận đấu để khẳng định tham vọng, cũng như đưa ra câu trả lời cho sự thiếu vắng Hồ Văn Ý – một trong những thủ môn futsal hay nhất thế giới.

*VietNamNet tường thuật trực tiếp futsal giữa Việt Nam vs Malaysia: