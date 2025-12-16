Bảng thành tích của đoàn Việt Nam ngày 15/12:
HCV: Nguyễn Thị Thu Thủy (Wushu - tán thủ, 60 kg nữ); Trương Văn Chưởng (Wushu - tán thủ, 70 kg nam); Quách Thị Lan (Điền kinh - 100 m rào nữ); Nguyễn Trung Cường (Điền kinh - 3.000 m rào nam); Nguyễn Thị Oanh (Điền kinh - 10.000 m nữ).
HCB: Đặng Trần Phương Nhi (Wushu - nam đao nữ); Phạm Quang Huy - Trịnh Thu Vinh (Bắn súng - đồng đội hỗn hợp 10 m súng ngắn hơi); Nguyễn Thị Thủy Tiên (Cử tạ - 63 kg nữ); Thu Thảo - Ánh Lan - Kim Thanh - Vũ Thị Thu (Bi sắt - bộ ba nữ); Lê Thị Tuyết (Điền kinh - 10.000 m nữ); Nguyễn Thị Thu Hà (Điền kinh - 800 m nữ); Phùng Thị Huệ - Lê Thị Cẩm Tú - Kha Thanh Trúc - Hà Thị Thu (Điền kinh - tiếp sức 4x100 m nữ); Trần Văn Nguyễn Quốc (Bơi - 400m tự do nam); đội bóng chuyền nữ.
HCĐ: Lê Quốc Huy (Điền kinh - 400m); Phạm Văn Nghĩa (Điền kinh - nhảy xa nam); Bùi Thị Ngân (Điền kinh - 800 m nữ); Nguyễn Huy Hoàng (Bơi - 400m tự do nam).
*Bấm F5 để liên tục cập nhật...
Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 33 (cập nhật hết ngày 15/12)
Lịch thi đấu ngày 16/12 của đoàn thể thao Việt Nam