Trong ngày thi đấu 15/12/2025, bảng tổng sắp huy chương SEA Games 33 chứng kiến đoàn thể thao Việt Nam chỉ có thêm 5 tấm HCV đến từ điền kinh và wushu. Đoàn Việt Nam đã nâng tổng số lên 40 HCV, củng cố vị trí thứ ba với 157 huy chương các loại nhưng vẫn bị đoàn Indonesia bỏ khá xa.

Nguyễn Thị Oanh (trái) xác lập kỷ lục giành 14 HCV cho điền kinh Việt Nam - Ảnh: SN

Hai tấm HCV ở wushu tán thủ của Nguyễn Thị Thu Thủy và Trương Văn Chưởng cho thấy khả năng cạnh tranh trực diện với các cường quốc võ thuật khu vực.

Trong khi đó, điền kinh tiếp tục là trụ cột vàng, khi Quách Thị Lan và Nguyễn Trung Cường lần lượt đăng quang ở các nội dung 400 m rào nữ và 3.000 m rào nam. Đỉnh cao của ngày thi đấu là chiến thắng của Nguyễn Thị Oanh ở cự ly 10.000 m nữ, qua đó giúp cô trở thành VĐV điền kinh giàu HCV nhất lịch sử SEA Games của Việt Nam.

Ở chiều ngược lại, chủ nhà Thái Lan vẫn duy trì thế thống trị tuyệt đối với 145 HCV và 291 huy chương, bỏ xa phần còn lại. Tuy khoảng cách còn lớn, nhưng những gì Việt Nam thể hiện cho thấy một kỳ SEA Games thành công về chiến lược đầu tư đúng trọng tâm, đặc biệt ở các môn Olympic, tạo nền tảng vững chắc cho các kỳ đại hội tiếp theo.

