22/09/2025 | 17:39

21h

552543183_1446810183913135_8202649135533971783_n.jpg
Ngoài Quả Bóng Vàng nam và nữ, gala còn nhiều hạng mục khác như giải thủ môn xuất sắc (Yashin Trophy), cầu thủ trẻ hay nhất (Kopa Trophy), tiền đạo ghi bàn nhiều nhất (Gerd Muller Trophy), HLV hay nhất (Johan Cruyff Trophy) - Ảnh: F.R
22/09/2025 | 17:38

20h30

1754575246_bo 68949a3c53211.jpg
Với thành tích thi đấu nổi bật trong năm qua, Dembele và Lamine Yamal là hai ứng viên hàng đầu cạnh tranh danh hiệu cá nhân 
22/09/2025 | 17:37

20h

528726610_1188675806612707_5930716598830734965_n.jpg
Danh sách đề cử 30 cầu thủ cho danh hiệu Quả Bóng Vàng 2025 - Ảnh: S.G
