Theo kế hoạch, chương trình trao giải bắt đầu lúc 20h. Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2025 bao gồm các hạng mục: Quả bóng vàng, bạc, đồng nam; Quả bóng vàng, bạc, đồng nữ; Quả bóng vàng, bạc, đồng futsal; Cầu thủ nước ngoài xuất sắc; Cầu thủ trẻ nam xuất sắc; Cầu thủ trẻ nữ xuất sắc; giải cống hiến; giải cầu thủ được yêu thích nhất.