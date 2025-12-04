Shan United đang có phong độ khá ổn ở giải VĐQG Myanmar, nhưng tại Shopee Cup, đội bóng này mới thi đấu một trận và phải nhận thất bại. Vì vậy, họ đặt quyết tâm cao giành 3 điểm khi tiếp đón Nam Định trên sân nhà.



Tuy nhiên, Nam Định lại tỏ ra tự tin hơn trước cuộc đối đầu này. Dựa trên chất lượng đội hình và kinh nghiệm thi đấu quốc tế, đại diện V.League được đánh giá nhỉnh hơn so với đội chủ nhà.

Dù vậy, Nam Định hành quân tới Myanmar trong bối cảnh phong độ không tốt, khi đã trải qua 7 trận liên tiếp không thắng tại V.League.

Thành tích ở AFC Champions League 2 cũng gây thất vọng với 3 trận thua liên tiếp. Bởi thế, trận đấu thứ hai tại Shopee Cup trở thành cơ hội quan trọng để đội bóng thành Nam tìm lại cảm hứng thi đấu.



Một chiến thắng không chỉ giúp Nam Định nuôi hy vọng đi tiếp mà còn tạo đà để các cầu thủ lấy lại tinh thần cho chặng đường phía trước.