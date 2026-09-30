Ngày 30/9, Công an phường Bình Long (TP Đồng Nai) phối hợp các đơn vị liên quan trục vớt ô tô con được phát hiện dưới lòng hồ Xa Cát, sau nhiều ngày tìm kiếm.

Trục vớt ô tô con sau nhiều ngày tìm kiếm. Ảnh: A.X

Theo đó, sáng cùng ngày, các lực lượng huy động nhân lực, phương tiện và thiết bị chuyên dụng, tổ chức rà soát trên diện rộng tại khu vực lòng hồ và những vị trí nghi vấn.

Đến khoảng 10h40, lực lượng chức năng phát hiện ô tô con nằm dưới lòng hồ Xa Cát, gần vị trí thuyền của lực lượng cứu hộ đang neo đậu.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng triển khai trục vớt ô tô và khám nghiệm theo quy định.

Như VietNamNet đưa tin, khoảng 17h ngày 22/9, do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến đường trên địa bàn phường Bình Long bị ngập sâu.

Thời điểm này, bà T.T.B.L. (46 tuổi, ngụ phường An Lộc) điều khiển ô tô con lưu thông trên đường Sư Vạn Hạnh, đoạn qua khu phố Xa Cam, phường Bình Long.

Khi đến khu vực đập Sở Nhì, nước từ thượng nguồn đổ về mạnh, cuốn cả người và phương tiện xuống hồ Xa Cát.

Phát hiện sự việc, người dân địa phương trình báo cơ quan chức năng. Ngay sau đó, lực lượng cứu hộ được huy động tổ chức tìm kiếm bà L. và ô tô.

Đến sáng 24/9, lực lượng chức năng phát hiện thi thể bà L. cách vị trí bị gặp nạn khoảng 300m và tiếp tục tìm kiếm chiếc ô tô.