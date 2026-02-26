Từ Cornell University thuộc nhóm Ivy League danh giá của Mỹ, đến Northeastern University, Berklee College of Music (Mỹ), University of Nottingham, University of Edinburgh (Anh) hay Monash University và Macquarie University (Úc), những kết quả ấn tượng này cho thấy một thế hệ học sinh True North School (TNS) sẵn sàng bước ra thế giới và tạo nên những dấu ấn tích cực.

Học sinh lớp 12 True North School liên tục nhận được thư mời nhập học từ các đại học danh tiếng

Những thư mời nhập học không chỉ phản ánh năng lực học thuật mà còn là kết quả của hành trình xây dựng hồ sơ cá nhân hóa, nơi học sinh được phát triển dự án đam mê, năng lực lãnh đạo và dấu ấn riêng. Đặc biệt, việc chinh phục thành công Cornell University đã trở thành cột mốc đáng nhớ, khẳng định học sinh True North hoàn toàn có thể cạnh tranh ở cấp độ đại học Ivy League - top đại học khắt khe có tỷ lệ nhận sinh viên thấp nhất thế giới.

Với tổng giá trị học bổng quốc tế vượt mốc 1 triệu USD cùng hàng loạt thư mời nhập học từ các đại học danh tiếng, True North đang từng bước khẳng định hướng đi giáo dục của mình. Những thành tựu hôm nay không chỉ là niềm tự hào của một khóa học sinh, mà còn mở ra chương mới cho các thế hệ tiếp theo. Bởi tại True North, mỗi lá thư trúng tuyển không phải là điểm kết thúc của hành trình, mà là bước khởi đầu để học sinh Việt Nam tiếp tục tiến xa hơn trên sân khấu toàn cầu.

Chia sẻ về định hướng đã tạo nên bước tiến này, thầy Gerald Schoen - Hiệu trưởng True North School cho biết: “Nhà trường luôn hướng đến việc đưa chuẩn học thuật tại True North tiệm cận môi trường giáo dục Mỹ, để học sinh được học và phát triển như những công dân toàn cầu ngay từ bậc phổ thông. Chương trình AP không chỉ giúp các em tiếp cận kiến thức trình độ đại học sớm, mà còn mở ra lộ trình cá nhân hóa, nơi mỗi học sinh có thể phát huy tối đa thế mạnh của mình”.

Học sinh True North School trình diễn nghệ thuật trong sự kiện Giáng Sinh tại Khách sạn JW Marriott

True North là hệ thống trường liên cấp dành cho học sinh từ tiền tiểu học đến lớp 12, với mục tiêu xây dựng nền tảng giáo dục vững chắc, giúp học sinh tìm ra "True North" - phương chính Bắc của bản thân để tự tin bước ra thế giới. Với triết lý “Học sinh là trung tâm”, các em luôn được lắng nghe, cố vấn và đồng hành xuyên suốt hành trình học tập.

Chương trình đào tạo tại True North được thiết kế theo chuẩn STEAM, NGSS, CCSS cùng hệ thống hơn 20 môn AP thuộc nhiều lĩnh vực, cho phép học sinh trải nghiệm các môn học trình độ đại học ngay từ bậc THPT. Môi trường học tập 100% tiếng Anh với đội ngũ giáo viên quốc tế không chỉ tập trung vào kiến thức mà còn hỗ trợ xây dựng hồ sơ, bài luận và định hướng nghề nghiệp, giúp học sinh tự tin cạnh tranh trên quy mô toàn cầu.

CLB IronTeen của trường True North thường xuyên tham gia các giải chạy marathon

Học sinh True North được học qua trải nghiệm thực tế từ tiểu học

TNSers luôn giữ vững truyền thống và tự hào dân tộc trong môi trường quốc tế

Hành trình tại True North không dừng lại ở những điểm số, mà là quá trình tự khám phá và khẳng định bản thân. Với hơn 20 câu lạc bộ sôi động cùng môi trường giao lưu quốc tế, mỗi học sinh được tiếp thêm động lực để trở thành những nhà lãnh đạo tương lai giàu lòng nhân ái và tư duy sắc bén. Bằng cách nuôi dưỡng sự cân bằng giữa học thuật và thực tiễn, trường True North School đã xây dựng một bệ phóng vững chắc - nơi những bộ hồ sơ không chỉ 'đẹp' về thành tích mà còn 'sáng' về tâm hồn, sẵn sàng cùng các em chinh phục mọi giấc mơ toàn cầu.

Trường True North School tiếp tục tuyển sinh từ 5 tuổi tới lớp 12.

Chi tiết liên hệ:

Hotline: 0944359393

Hoặc tại website tuyển sinh: https://tuyensinh.truenorth.edu.vn

Lệ Thanh