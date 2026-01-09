Nguyễn Hoàng Hải An, học sinh lớp 12, Trường Phổ thông liên cấp Olympia mới đây nhận tin trúng tuyển sớm vào Đại học Swarthmore, một trong những trường đại học khai phóng hàng đầu nước Mỹ. Tại đây, nữ sinh nhận được mức hỗ trợ tài chính trị giá 7,1 tỷ đồng cho 4 năm học.

Ngoài ra, Hải An còn trúng tuyển vào loạt đại học khác của Mỹ và đều nhận mức hỗ trợ tài chính từ 27.000-57.000 USD/năm.

Từ giữa năm lớp 10 đã nghiêm túc chuẩn bị hồ sơ

Khát khao đi du học đã nhen nhóm trong Hải An từ lớp 7. Đặc biệt, hệ thống giáo dục khai phóng tại Mỹ cho phép sinh viên không bị “đóng khung” vào một ngành học duy nhất từ đầu. Điều này rất phù hợp với định hướng liên ngành mà An muốn theo đuổi.

Vì thế, từ giữa năm lớp 10, An đã nghiêm túc chuẩn bị hồ sơ, ưu tiên hoàn thành sớm các bài thi chuẩn hóa để tập trung cho bài luận và các dự án chuyên sâu. Vào mùa hè trước năm lớp 11, nữ sinh đã đạt 1540 SAT.

Nguyễn Hoàng Hải An vừa trúng tuyển vào loạt đại học Mỹ. Ảnh: NVCC

Theo Hải An, một bộ hồ sơ mạnh không nằm ở việc phải “làm thật nhiều” mà ở chỗ, các mảnh ghép có “kể” được câu chuyện nhất quán về ứng viên hay không. Trong bộ hồ sơ gửi tới đại học Mỹ, bài luận là phần khiến Hải An tâm đắc nhất.

Dù được hoàn thiện trong vỏn vẹn 10 ngày, bài viết đã thể hiện sâu sắc những điều An cảm nhận và mong muốn về cuộc sống xung quanh. Nữ sinh cho hay em nhận ra trong xã hội sẽ luôn có những định kiến - điều có thể âm thầm làm tổn thương nhiều người, đặc biệt là nhóm yếu thế.

Hải An dẫn chứng trong bài luận về câu chuyện trong cộng đồng LGBTQ+ và những định kiến với tình yêu đồng giới. Ngoài ra, Hải An cũng muốn bước vào thế giới nội tâm của những người ra nước ngoài lao động để hiểu áp lực, hy vọng và lựa chọn phía sau mỗi chuyến di cư.

Chính trăn trở đó đã thôi thúc Hải An xin làm việc tại một công ty xuất khẩu lao động để với mong muốn có cái nhìn gần hơn về đời sống của người di cư.

Ban đầu, với nhiệm vụ hỗ trợ nghe các cuộc điện thoại, An tình cờ tham gia vào một cuộc trò chuyện mà em không bao giờ quên.

Đó là tin nhắn từ một người phụ nữ làm việc tại Đài Loan (Trung Quốc), đang kiệt sức và cảm thấy không thể thích nghi với cuộc sống nơi xứ người. Hải An gõ những lời động viên rằng mọi thứ rồi sẽ ổn hơn.

“Khi cuộc trò chuyện kết thúc, em ngồi trong bóng tối, trước màn hình laptop và chợt bàng hoàng bởi sự hời hợt của mình. Ngay khi em đăng xuất tài khoản rồi đi ngủ, chị vẫn ở đó và cô độc”, Hải An nhớ lại.

Khoảnh khắc ấy khiến An nhận ra chỉ có sự đồng cảm thôi chưa đủ. Nếu không có những hệ thống hỗ trợ cụ thể, rất nhiều người sẽ tiếp tục bị bỏ lại phía sau.

Từ trăn trở cá nhân đến dự án cộng đồng

Từ đó, Hải An cùng các cộng sự quyết định xây dựng dự án về di cư an toàn mang tên “Nhân thảo vận hành” - lan tỏa trên mạng xã hội những kiến thức đúng đắn về di cư, giúp mọi người hiểu rõ về rủi ro và biết cách bảo vệ bản thân. Ngoài ra, nhóm cũng gây quỹ để đưa các lớp học trực tiếp tới một xã ở vùng biên giới Lạng Sơn.

Hải An dự định theo đuổi ngành Kinh tế học. Ảnh: NVCC

Không dừng lại ở đó, dự án còn xây dựng ứng dụng, biên soạn sổ tay nhằm giúp người lao động nhận diện nguy cơ di cư trái pháp luật. Dự án của Hải An lọt top 30 dự án của Việt Nam được lựa chọn tham gia các sáng kiến về biến đổi khí hậu và di cư của Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc.

Song song với các hoạt động cộng đồng, Hải An dành nhiều thời gian cho nghiên cứu khoa học. Nữ sinh đồng thời là người sáng lập SPARK (Students’ Platform for Academic Research and Knowledge) - nền tảng kết nối học sinh phổ thông với các chuyên gia để thực hiện nghiên cứu học thuật bài bản, hướng tới công bố trên các tạp chí uy tín.

Với Hải An, nghiên cứu không chỉ để làm đẹp hồ sơ mà còn là cách giúp bản thân đào sâu vấn đề, tìm kiếm giải pháp dựa trên bằng chứng và tư duy phản biện.

Nữ sinh nhìn nhận các yếu tố trong bộ hồ sơ của mình đều xoay quanh một trục giá trị nhất quán là trách nhiệm xã hội và tinh thần vì cộng đồng. “Em nghĩ Đại học Swarthmore không tìm kiếm một học sinh hoàn hảo mà tìm kiếm những người hiểu mình là ai và muốn dùng tri thức để tạo ra thay đổi”, nữ sinh nói.

Tới đây, Hải An sẽ lên đường sang Mỹ. Nữ sinh mong muốn có thể tìm kiếm cơ hội trao đổi để trải nghiệm nhiều hơn trong quá trình học tập tại đất nước này. An dự định theo đuổi ngành Kinh tế học với định hướng trở thành nhà hoạch định chính sách hoặc chuyên gia tư vấn, góp phần giải quyết các vấn đề xã hội.