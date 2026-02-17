Với sắc đỏ rực rỡ, hình dáng cân đối, dễ chăm sóc và ý nghĩa may mắn, Trạng nguyên xứng đáng xuất hiện trong nhà, văn phòng hay làm quà tặng dịp lễ Tết.

Nguồn gốc

Hoa Trạng nguyên (tên khoa học: Euphorbia pulcherrima), thuộc họ Đại Kích, là loài cây cảnh được nhiều người yêu thích nhờ vẻ đẹp rực rỡ và ý nghĩa phong thủy sâu sắc.

Cây Trạng nguyên với lá bắc đỏ rực tượng trưng cho may mắn, thịnh vượng và năng lượng dương tích cực trong phong thủy. Ảnh: Baidu

Xuất xứ từ Nam Mỹ, Trạng nguyên hiện được trồng phổ biến tại nhiều tỉnh thành Trung Quốc và khu vực Đông Nam Á.

Trạng nguyên là cây bụi, thân thẳng, cao từ 1-3 m, phân nhánh rõ ràng, thân non màu xanh, thân già chuyển sang màu nâu. Lá Trạng nguyên mọc so le, hình bầu dục, elip hoặc hình mác, mép nguyên hoặc hơi răng cưa, mặt lá đôi khi có lông tơ mềm.

Đặc điểm nổi bật khiến người ta dễ nhận ra Trạng nguyên chính là những lá bắc màu đỏ rực, thường bị nhầm là hoa, xung quanh cuống hoa tập trung các hoa thật nhỏ màu vàng.

Hoa Trạng nguyên thường nở từ tháng 11 đến tháng 3 năm sau, tạo nên sắc đỏ rực rỡ đặc trưng mùa đông và dịp lễ Giáng Sinh, do đó còn có tên gọi khác là “hoa Giáng Sinh”.

Thân cây có chất nhựa trắng độc, do đó khi trồng hoặc cắt tỉa cần cẩn thận, tránh tiếp xúc trực tiếp với da nhạy cảm.

Mặc dù có độc tính nhưng toàn cây Trạng nguyên trong Đông y được sử dụng làm dược liệu với tác dụng thanh nhiệt, cầm máu, giảm sưng, chữa chấn thương, bong gân và kinh nguyệt ra nhiều.

Giá trị phong thủy - hợp mệnh, hợp tuổi

Hoa Trạng nguyên không chỉ nổi bật với sắc đỏ rực rỡ mà còn mang trong mình năng lượng phong thủy mạnh mẽ, được xem là biểu tượng của may mắn, thăng tiến và tài lộc.

Lá màu đỏ tượng trưng cho Hỏa, giúp kích thích năng lượng dương, làm không gian sống trở nên sôi động, ấm áp và tràn đầy sinh khí. Khi đặt Trạng nguyên ở phòng học, bàn làm việc hoặc phòng khách, người trồng có thể cảm nhận được nguồn năng lượng tích cực, hỗ trợ học tập, thi cử, công danh và sự nghiệp thăng tiến.

Về hợp mệnh, Trạng nguyên đặc biệt phù hợp với những người mệnh Hỏa và Thổ, vì màu đỏ của hoa bổ trợ cho hành Hỏa, đồng thời sinh lợi cho Thổ theo ngũ hành, giúp cân bằng năng lượng trong nhà và thu hút vận khí tốt.

Trạng nguyên được trồng trong chậu trang trí phòng khách, vừa làm đẹp không gian, vừa mang lại cát tường, tài lộc và hạnh phúc cho gia chủ. Ảnh: Baidu

Những người mệnh Mộc và Kim cũng có thể trồng Trạng nguyên nhưng nên chú ý phối hợp với các màu lá bắc nhẹ hơn hoặc để cây ở nơi thông thoáng để tránh Hỏa quá vượng gây mất cân bằng.

Về hợp tuổi, Trạng nguyên thích hợp cho những người tuổi Ngọ, Dần, Tuất- những tuổi vốn có bản mệnh liên quan đến Hỏa, bởi cây sẽ bổ sung năng lượng hỗ trợ sức khỏe, sự nghiệp và tình cảm. Ngoài ra, Trạng nguyên cũng thích hợp để làm quà tặng trong dịp lễ Tết, mừng thọ, khai trương… nhằm gửi gắm lời chúc may mắn, thịnh vượng và thành công đến người nhận.

Tuy nhiên, để Trạng nguyên phát huy tối đa giá trị phong thủy, cần lưu ý không đặt quá nhiều cây trong không gian nhỏ, tránh lá rụng làm giảm vượng khí; đồng thời người có cơ địa nhạy cảm với nhựa cây nên hạn chế tiếp xúc trực tiếp.

Khi được chăm sóc đúng cách và bố trí hợp lý, hoa Trạng nguyên không chỉ làm đẹp không gian mà còn trở thành biểu tượng của năng lượng tích cực, may mắn và hạnh phúc trong gia đình.

Cách trồng chăm sóc

Trạng nguyên là loài cây ưa ấm, thích ánh sáng mạnh và không chịu được sương giá, với nhiệt độ lý tưởng từ 18–25°C vào mùa sinh trưởng và mùa đông duy trì không dưới 10°C.

Cây phát triển tốt trên đất tơi xốp, giàu dinh dưỡng, thoát nước tốt; cần tưới nước cân đối, đủ ẩm nhưng không để đọng nước, đặc biệt sau khi hoa nở nên giảm lượng nước để tránh vàng lá và rụng lá.

Trạng nguyên có thể nhân giống bằng nhiều phương pháp như cắt cành bán cứng, cành non, cắt rễ già, ghép chồi hoặc áp đất; khi cắt cành, nên thực hiện vào buổi sáng, cắt sát dưới nút lá, loại bỏ lá lớn và xử lý vết cắt bằng thuốc kích rễ hoặc bột trồng để tăng khả năng sống.

Trong quá trình chăm sóc, cây cần đủ ánh sáng, đặc biệt giai đoạn lá bắc và hoa phát triển, duy trì nhiệt độ và độ ẩm ổn định, cắt tỉa cành lá già để cây thông thoáng và tăng khả năng ra hoa.

Bón phân định kỳ bằng phân hữu cơ hoặc dung dịch loãng kết hợp với kali giúp lá bắc đỏ tươi; đồng thời tránh tưới quá nhiều để phòng các bệnh nấm như thối rễ, thối thân, bệnh xám.

Theo Baidu