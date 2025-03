Trong cuộc đua phát triển công nghệ xe tự lái, DeepSeek AI đang trở thành một nhân tố quan trọng, hỗ trợ các công ty Trung Quốc như BYD vượt qua những đối thủ quốc tế như Tesla.

Wang Chuanfu, nhà sáng lập kiêm chủ tịch của BYD – tập đoàn xe điện hàng đầu Trung Quốc, nhận định rằng 'hệ thống hỗ trợ lái tích hợp AI sẽ đánh dấu kỷ nguyên mới, nơi mọi khách hàng đều có thể tiếp cận công nghệ lái xe thông minh.'

Công ty có trụ sở tại Thâm Quyến này cho biết sẽ trang bị hệ thống tự hành mới (tùy theo phiên bản) trên hầu hết các dòng xe của mình, với ít nhất 21 mẫu, bao gồm cả những chiếc có giá dưới 10.000 USD.

Theo dự báo của SCMP, vào năm 2025, khoảng 15 triệu xe điện – chiếm hai phần ba doanh số xe điện mới tại Trung Quốc – sẽ được trang bị hệ thống lái tự động sơ bộ.

Điều này diễn ra trong bối cảnh các hãng xe điện liên tục nâng cấp sản phẩm, đồng thời chính phủ kéo dài các chương trình trợ cấp nhằm thúc đẩy tiêu dùng.

Bệ phóng chính sách

Trung Quốc đã đẩy mạnh đầu tư vào công nghệ xe tự hành trong những năm gần đây, với sự dẫn dắt của các tập đoàn lớn như Baidu, Alibaba và Tencent.

Một minh chứng tiêu biểu là dự án Apollo của Baidu, khi dịch vụ taxi tự hành đã được triển khai tại Bắc Kinh và Thượng Hải, đánh dấu bước tiến quan trọng trong quá trình thương mại hóa công nghệ này.

Chính phủ đóng vai trò then chốt trong sự phát triển này, tạo ra một khung pháp lý linh hoạt nhằm hỗ trợ thử nghiệm xe tự hành trên đường công cộng.

Đáng chú ý, vào tháng 2/2025, Trung Quốc đã ban hành quy định mới yêu cầu phê duyệt phần mềm lái tự động, đồng thời mở rộng thử nghiệm tại các thành phố lớn như Bắc Kinh, Thượng Hải và Thâm Quyến. Riêng Thâm Quyến đã dành 944 km đường, bao gồm cả đường cao tốc, cho xe tự hành thử nghiệm.

Sự bùng nổ của AI giúp các khách hàng có cơ hội tiếp cận công nghệ xe tự hành. Ảnh: FT

Tờ The New York Times nhận định rằng chính sách này không chỉ thúc đẩy đổi mới mà còn giúp Trung Quốc triển khai công nghệ xe tự hành ở quy mô lớn, vượt xa Mỹ – nơi Waymo và Tesla đang dẫn đầu.

Elliot Katz, chuyên gia xe tự hành tại McGuireWoods, cũng đồng tình với quan điểm này, nhấn mạnh rằng 'sự hỗ trợ của chính phủ Trung Quốc mang lại lợi thế lớn, giúp việc thử nghiệm và triển khai công nghệ xe tự hành diễn ra nhanh hơn so với các quốc gia khác.'

Cách tiếp cận này không chỉ tạo động lực cho đổi mới mà còn cho phép Trung Quốc mở rộng thử nghiệm và ứng dụng xe tự hành trên quy mô lớn, bỏ xa nhiều nước.

Sự kết hợp giữa đầu tư công nghệ và chính sách hỗ trợ đã tạo ra một môi trường lý tưởng, thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của ngành công nghiệp này.

“Bình dân hóa” công nghệ tự hành

AI có thể nâng cao tính an toàn và thông minh của xe thông qua các hệ thống hỗ trợ lái tiên tiến (ADAS), cải thiện hệ thống giải trí trên xe và nâng cao trải nghiệm lái tổng thể.

Mới đây, BYD – tập đoàn xe điện và xe tự hành hàng đầu Trung Quốc – đã ra mắt hệ thống hỗ trợ lái tiên tiến mới mang tên “God’s Eye” với ba phiên bản.

Hệ thống này được phát triển trong hợp tác với DeepSeek AI, một trong những công ty khởi nghiệp AI hàng đầu tại Trung Quốc.

Tương lai mọi chiếc xe đều có thể có khả năng tự hành. Ảnh: SA

Điểm nổi bật của “God’s Eye” là khả năng xử lý dữ liệu theo thời gian thực và ra quyết định nhanh chóng nhờ sự kết hợp giữa công nghệ LiDAR, radar và camera.

Điều này giúp xe thích ứng linh hoạt với các điều kiện đường sá khác nhau, từ cao tốc đến khu vực có thời tiết khắc nghiệt.

Công nghệ LiDAR, sử dụng tia laser để tạo bản đồ 3D của môi trường xung quanh, giúp xe nhận diện và phản ứng tốt hơn trong các tình huống phức tạp.

BYD cho biết họ tích hợp các hệ thống này vào hầu hết các mẫu xe điện mà không thu thêm phí, tạo lợi thế cạnh tranh lớn so với Tesla, nơi khách hàng phải trả thêm 8.800 USD cho tính năng tự hành hoàn toàn (FSD).

Trong khi đó, Tesla, dưới sự lãnh đạo của Elon Musk, đã phát triển hệ thống Autopilot và FSD, chủ yếu dựa vào camera và AI, đồng thời loại bỏ các cảm biến như radar hay LiDAR để giảm chi phí và tối ưu hóa hệ thống.

Tuy nhiên, chiến lược này gây tranh cãi về độ an toàn. Một số thử nghiệm do The Verge và Bloomberg công bố cho thấy hệ thống của Tesla gặp khó khăn trong việc phát hiện chướng ngại vật trong điều kiện thời tiết xấu, như sương mù dày đặc hay mưa lớn.

Theo dữ liệu từ Rho Motion, doanh số xe điện và xe hybrid toàn cầu đã đạt 1,2 triệu chiếc trong tháng 2, tăng 50% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, khoảng ba phần tư lượng xe được bán tại Trung Quốc, nơi doanh số tăng 87% theo dữ liệu từ Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc.

(Theo FT, The New York Times)