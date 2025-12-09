Dù không có số liệu chính thức, sự phổ biến của các công cụ AI cho thấy lực lượng doanh nghiệp một người (OPC) tại Trung Quốc đang tăng nhanh.

Tại Mỹ, con số này là khoảng 30 triệu người, đóng góp 6,8% hoạt động kinh tế, theo dữ liệu của Cục Điều tra Dân số.

Chính quyền nhiều thành phố Trung Quốc chủ động thu hút loại hình doanh nghiệp mới này. Tô Châu mới đây lập “liên minh hỗ trợ OPC” nhằm giúp các doanh nghiệp một người tiếp cận dịch vụ và nguồn lực.

Thượng Hải dành hẳn một tòa nhà tại quận Tĩnh An cho các OPC, cung cấp không gian làm việc lẫn tài nguyên điện toán.

AI giúp các doanh nhân Trung Quốc theo đuổi giấc mơ mà không cần đến ngân sách hay đội ngũ lớn. Ảnh: Xinhua

Trong bối cảnh tỷ lệ thất nghiệp thanh niên Trung Quốc ở mức kỷ lục, mô hình doanh nghiệp một người trở thành lựa chọn hấp dẫn với hàng triệu cử nhân thiếu cơ hội từ các nhà tuyển dụng truyền thống.

Một trong những gương mặt nổi bật là Karen Dai, 38 tuổi, nhà sáng lập SoloNest - cộng đồng kết nối solopreneur đang phát triển nhanh tại Thượng Hải.

Trong vòng một năm, SoloNest đã tổ chức hơn 100 sự kiện với hơn 2.000 người tham dự, từ những người bán đồ thể thao trực tuyến, nhà sáng tạo nội dung, lập trình viên, họa sĩ AI cho đến chủ quán bar.

Nhờ chi phí vận hành thấp, SoloNest sớm hòa vốn, còn thu nhập của Dai tương đương mức lương cũ khi bà làm giám đốc marketing, khoảng nửa triệu NDT (70.700 USD) mỗi năm.

Zay Gao, 23 tuổi, nhà thiết kế kiêm giảng viên tại Học viện Nghệ thuật Thị giác Thượng Hải, cho biết AI giúp anh “giải phóng hoàn toàn” khả năng sáng tạo.

Làm việc với AI ba năm qua, Gao nói thu nhập của anh tương đương các nhà thiết kế tại những công ty công nghệ lớn. “AI đang tạo ra một con đường sự nghiệp riêng cho mỗi người, cho phép bạn trở thành phiên bản chân thật nhất của mình”, anh nói.

Gao sử dụng nhiều công cụ AI tạo hình ảnh và video như Youchuan, Jimeng của ByteDance, cùng các công cụ âm nhạc AI như Suno, Splash Music, Udio và Gemini 3. Chi phí AI hàng tháng của anh dao động 500-1.000 NDT (1,8-3,6 triệu đồng).

Việt Nam cũng đang khuyến khích mô hình doanh nghiệp một người. Tại họp báo Ngày hội đổi mới sáng tạo Việt Nam (Techfest) chiều 3/12, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Hoàng Minh cho biết công nghệ và nền tảng số hiện nay cho phép một cá nhân có thể đăng ký doanh nghiệp, tự quản lý chi phí, nộp thuế và vận hành kinh doanh.

Theo Thứ trưởng, thời gian tới có thể có khoảng 1 triệu doanh nghiệp một người nhờ các công cụ, ứng dụng.

Sự trỗi dậy của solopreneur được những người như CEO OpenAI Sam Altman ủng hộ. Ông từng dự đoán rằng AI sẽ giúp xuất hiện “công ty tỷ đô một người”, điều trước đây gần như bất khả thi.

Tuy nhiên, mô hình này cũng làm dấy lên lo ngại rằng nó sẽ chỉ mở rộng lực lượng 200 triệu lao động thời vụ của Trung Quốc, thay vì tạo ra tăng trưởng kinh tế bền vững.

Theo Dai, chỉ khoảng 20% thành viên SoloNest có dòng tiền ổn định, 40% vẫn loay hoay tìm thu nhập và 40% còn chưa khởi sự nhưng đang chuẩn bị.

Dẫu vậy, những người tham gia phong trào này vẫn lạc quan. “Khả năng của một công ty một người chắc chắn là có giới hạn,” Dai nói. “Nhưng AI có thể mở rộng những giới hạn đó một cách đáng kinh ngạc”.

(Tổng hợp)