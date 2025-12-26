Phát biểu tại một cuộc họp báo hôm 25/12, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiến đã chỉ trích cách tiếp cận của Mỹ khi đề cập đến một báo cáo gần đây của Lầu Năm Góc về quan hệ Trung Quốc - Ấn Độ.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (phải) bắt tay Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tại một cuộc gặp ở Thiên Tân, Trung Quốc vào ngày 21/8/2025. Ảnh: Anadolu

Đài RT dẫn lời ông Lâm Kiến cho biết: “Báo cáo của Mỹ xuyên tạc chính sách quốc phòng của Trung Quốc, tìm cách chia rẽ Trung Quốc với các nước khác và mang tới lý do để duy trì bá quyền quân sự của chính mình. Trung Quốc kiên quyết phản đối điều này”.

Người phát ngôn Trung Quốc lưu ý, nước này nhìn nhận mối quan hệ với Ấn Độ từ góc độ chiến lược và dài hạn, đồng thời sẵn sàng tăng cường giao tiếp với nước láng giềng cũng như nâng cao lòng tin lẫn nhau.

“Vấn đề biên giới Trung Quốc - Ấn Độ là vấn đề giữa hai nước. Tình hình chung dọc biên giới Trung Quốc - Ấn Độ vẫn ổn định và các kênh liên lạc giữa hai bên vẫn mở. Chúng tôi phản đối bất kỳ quốc gia nào đưa ra bình luận về vấn đề này”, ông Lâm Kiến nhấn mạnh.

Phía Mỹ hiện chưa lên tiếng phản hồi về cáo buộc của Trung Quốc.

Quan hệ Bắc Kinh - New Delhi đã được cải thiện đáng kể sau gần 5 năm bế tắc do các cuộc đụng độ biên giới vào tháng 6/2020. Sự tan băng trong quan hệ bắt đầu sau cuộc gặp giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi vào tháng 10/2024 bên lề hội nghị thượng đỉnh BRICS tại Kazan, Nga. Trong cuộc tiếp xúc tại Kazan, các nhà lãnh đạo của 2 quốc gia đã nhất trí khôi phục quan hệ song phương, bao gồm các mối liên hệ kinh doanh, du lịch và văn hóa.

Vào tháng 10 năm nay, các chuyến bay thẳng giữa Trung Quốc và Ấn Độ đã chính thức được nối lại sau 5 năm gián đoạn. Hai nước cũng khôi phục hoàn toàn dịch vụ cấp thị thực (visa) cho công dân của nhau. Đầu tuần này, Trung Quốc đã ra mắt hệ thống đăng ký trực tuyến để đẩy nhanh quá trình cấp visa cho du khách từ Ấn Độ. New Delhi cũng đã giảm bớt một lớp thủ tục hành chính và rút ngắn thời gian phê duyệt xuống dưới một tháng để đẩy nhanh quá trình cấp visa công tác cho người Trung Quốc.