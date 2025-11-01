Gần 2.000 container sầu riêng xuất khẩu thời gian qua bị ùn tắc tại một số địa phương ở Tây Nguyên, trong đó có Đắk Lắk - vùng trồng sầu riêng lớn nhất cả nước. Nguyên nhân bởi một số phòng kiểm nghiệm tạm ngừng hoạt động, khiến doanh nghiệp không thể hoàn tất thủ tục phân tích các chỉ tiêu cadimi và chất vàng O, là điều kiện bắt buộc để cấp chứng nhận xuất khẩu.

Tình trạng này làm chậm tiến độ thông quan, ảnh hưởng trực tiếp đến việc tiêu thụ sầu riêng và doanh thu của các doanh nghiệp, người trồng.

Xuất khẩu đã thông suốt với 300-400 xe mỗi ngày

Liên quan đến vấn đề này, ông Huỳnh Tấn Đạt, Cục trưởng Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), cho biết, hiện cả nước có 24 phòng kiểm nghiệm được Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GACC) công nhận phục vụ xuất khẩu sầu riêng, với tổng công suất lý thuyết khoảng 3.200 mẫu/ngày, đủ để đáp ứng nhu cầu thực tế.

Tuy nhiên, từ trung tuần tháng 10, một số phòng kiểm nghiệm tạm ngừng hoạt động do bảo trì, hỏng thiết bị hoặc chờ được đánh giá lại.

Trước tình hình đó, ngày 24/10, Thứ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Hoàng Trung đã họp khẩn với các đơn vị liên quan, yêu cầu các cơ sở được chỉ định phải rà soát tình trạng hoạt động, minh bạch năng lực và bảo đảm tính chính xác, thống nhất giữa các kết quả trong nước và phía Trung Quốc.

Thứ trưởng yêu cầu các cơ sở kiểm nghiệm thực hiện nghiêm túc, nhanh chóng, tránh sai khác dữ liệu khiến hàng xuất khẩu bị trả về.

Hoạt động xuất khẩu sầu riêng sang thị trường Trung Quốc đã được thông suốt. Ảnh: Nguyễn Huế

Đến nay, sau một tuần vào cuộc quyết liệt và chỉ đạo sát sao từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tình hình kiểm nghiệm sầu riêng cơ bản đã trở lại bình thường.

Theo ông Đạt, tại các cửa khẩu chính, hoạt động xuất khẩu sầu riêng vẫn diễn ra thông suốt, trung bình 300-400 xe mỗi ngày. Trong đó, Lạng Sơn khoảng 200-250 xe, Lào Cai 100-150 xe và Móng Cái khoảng 50 xe.

“Sản lượng sầu riêng không còn nhiều do đã vào giai đoạn cuối vụ, việc thu mua và xuất khẩu diễn ra bình thường”, ông Đạt nói và lưu ý các địa phương, doanh nghiệp cần giữ ổn định thị trường, tránh tâm lý hoang mang.

Còn những vướng mắc, khó khăn trong kiểm nghiệm hay thông quan, ông đề nghị các doanh nghiệp, hợp tác xã liên hệ trực tiếp với hai đơn vị đầu mối là Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường và Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật để được hướng dẫn, xử lý kịp thời.

Ông Đạt cũng cho hay, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã và đang chỉ đạo quyết liệt, huy động đồng bộ các cục, vụ, đơn vị liên quan vào cuộc, phối hợp với phía Trung Quốc tháo gỡ từng vướng mắc. Mục tiêu là không để bất kỳ lô hàng nào bị gián đoạn chỉ vì khâu kiểm nghiệm hay thủ tục kỹ thuật.

Bộ yêu cầu huy động tối đa các đơn vị đủ điều kiện pháp lý để xử lý lượng mẫu tồn, bảo đảm hoạt động xuất khẩu thông suốt, đồng thời bảo vệ sản xuất cho khoảng 150.000ha sầu riêng với sản lượng dự kiến trên 1,5 triệu tấn trong năm nay.

“Chúng tôi đang tăng cường trao đổi kỹ thuật, chia sẻ dữ liệu kiểm nghiệm và tiếp tục hướng dẫn các địa phương chủ động hơn trong việc lấy mẫu, kiểm soát chất lượng, đảm bảo hoạt động sản xuất, tiêu thụ sầu riêng đến cuối vụ”, ông chia sẻ.

Lãnh đạo Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật nhấn mạnh, sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan trung ương và địa phương là yếu tố then chốt để duy trì xuất khẩu ổn định trong giai đoạn cuối vụ. Tinh thần chung là xử lý nhanh - gọn - đúng quy định, bảo đảm lợi ích cho doanh nghiệp và uy tín nông sản Việt Nam.

Tuy giá sầu riêng giảm nhẹ so với năm ngoái, nhưng người trồng vẫn có lãi cao. Ảnh: Nguyễn Huế

Giá giảm nhẹ nhưng nông dân vẫn lãi cao

Bà Đặng Thị Thủy, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Đắk Lắk, cho biết, tỉnh có gần 45.000ha sầu riêng, trong đó hơn 26.000ha đã cho thu hoạch; sản lượng toàn tỉnh năm 2025 ước đạt 390.000 tấn, tăng 30.000 tấn so với năm 2024.

Đến hết tháng 10, vụ thu hoạch cơ bản đã kết thúc, sản lượng còn lại khoảng 10%, tương đương 30.000-40.000 tấn, tập trung ở các xã như Ea Toh, Dliê Ya, Ea Tân, Ea Bá.

Giá thu mua tại vườn dao động 60.000-70.000 đồng/kg, tuy có giảm nhẹ so với năm ngoái nhưng người trồng vẫn có lãi cao. Một số doanh nghiệp thu mua chậm lại do vướng khâu kiểm nghiệm, song nhìn chung hoạt động thu mua, tiêu thụ vẫn ổn định.

Về việc một số doanh nghiệp phản ánh khó khăn do tạm ngừng cấp phiếu kiểm nghiệm vàng O và cadimi khiến tiến độ xuất khẩu bị chậm, bà Thủy cho hay, Sở đã báo cáo UBND tỉnh và Bộ Nông nghiệp và Môi trường, kiến nghị chỉ đạo các trung tâm kiểm nghiệm tăng tốc xử lý mẫu, không để gián đoạn hoạt động xuất khẩu.

Theo ông Lê Anh Trung, Chủ tịch Hiệp hội Sầu riêng Đắk Lắk, các phòng kiểm nghiệm tạm dừng trước đây đã hoạt động trở lại, làm việc xuyên đêm để trả kết quả kịp thời cho doanh nghiệp.

Tồn đọng đã được tháo gỡ, thị trường đang dần ổn định, doanh nghiệp có thể yên tâm tiếp tục thu mua và xuất khẩu sản lượng còn lại.